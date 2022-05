Ergastolo ostativo. Musacchio: nella lotta alle mafie è necessario avere leggi più rigorose

Professore, con molta onestà, non le sembra che i sei mesi concessi al Parlamento non siano proprio conformi alla Costituzione?

Guardi su questo specifico tema io credo occorra bilanciare “cum grano salis” i diritti dei detenuti in ergastolo ostativo con le preminenti esigenze di sicurezza che la legislazione antimafia deve garantire alla società civile. Qualsiasi ordinamento giuridico è dotato di norme penali finalizzate anche a prevenire i fatti socialmente pericolosi, la mafia è certamente uno di questi fatti. La prevenzione penale speciale ha lo scopo specifico di ridurre le possibilità che una determinata persona che ha già commesso un reato o è in procinto di commetterlo, possa in futuro compiere altri fatti che costituiscono reato. Ne consegue che detta prevenzione speciale può attuarsi attraverso due modalità: la risocializzazione e la neutralizzazione. Per i delitti di mafia spesso prevale questo secondo aspetto.

I diritti dei mafiosi quindi sono diversi da quelli di altri autori di reato?

I diritti sono uguali per tutti sono le esigenze di difesa sociale che sono diverse e queste ultime ora dovranno essere regolate al meglio dal Parlamento che dovrà stabilire se e come regolarle, tenendo conto della maggiore severità che caratterizza la disciplina dei delitti di mafia.

Secondo lei il Parlamento approverà la riforma entro i prossimi sei mesi?

Questo ovviamente non posso saperlo. Posso solo dire che qualora non lo facesse sarebbe molto grave, sia perché verrebbe meno alla sua funzione, sia perché con la sua eventuale omissione creerebbe un vuoto legislativo che per ora la Consulta saggiamente ha voluto evitare.

Il vuoto normativo sarebbe così grave?

Sarebbe gravissimo perché dimostrerebbe il disinteresse del Parlamento sul tema e lascerebbe soli a decidere i magistrati di sorveglianza con tutti i rischi che purtroppo ben conosciamo. Ho sempre sostenuto - aspramente criticato e a volte anche isolato - che la valutazione dei mafiosi e dei comuni delinquenti ai fini della concessione dei benefici vada fatta tenendo conto della specificità e della gravità del fenomeno mafioso. La liberazione condizionale non è un diritto assoluto e categorico. Il detenuto può chiederla a determinate condizioni fissate dalla legge. Per questo è conforme alla legge stabilire differenze tra quelle previste per un criminale comune e per un appartenente a un’organizzazione mafiosa.

L’ergastolo ostativo, di fatto, è già incostituzionale o mi sbaglio?

I provvedimenti della Consulta vanno letti. I giudici della Corte hanno scritto che la collaborazione con i magistrati non può essere l’unico indice per valutare il distacco dall’organizzazione mafiosa.

L’ergastolo ostativo e le altre misure antimafia nascono dopo la Strage di Capaci, da allora ad oggi non pensa che le mafie siano cambiate?

Sono cambiate e non poco, ma chi pensa che la loro pericolosità sociale sia diminuita commette un gravissimo ed imperdonabile errore. Oggi abbiamo una mafia “diversa”, muove tantissimi miliardi all’anno con il traffico di stupefacenti in tutta Europa e ripulisce i soldi con l’aiuto dell’economia e della finanza mondiale a livello transnazionale. Lo Stato purtroppo non mette in campo tutti gli strumenti idonei per vincere la partita contro queste mafie forse perché, come diceva Borsellino, sono troppe le infiltrazioni mafiose nelle istituzioni. Questo impegno purtroppo latita anche a livello europeo. Magistrati e forze di polizia lottano in una battaglia che non possono vincere. La guerra contro la mafia è una cosa seria non bastano arresti e operazioni di polizia occorrono anche misure e leggi più rigorose ed efficaci.

Secondo lei dove andrebbe migliorata l’attuale legislazione antimafia?

Personalmente partirei dalla modifica del 416 bis adeguandolo alle ultime metamorfosi del crimine organizzato che vedono nel metodo mafioso la corruzione e la transnazionalità. Occorrono norme che colpiscano duramente le mafie grigie, silenti, i professionisti e gli operatori economici contigui. Adeguare gli strumenti di indagine alle nuove mafie che sono sempre più mercatistiche e globali. Far fronte alla corruzione che rappresenta il mezzo più efficace per l’infiltrazione mafiosa nell’economia e nelle istituzioni pubbliche. Potenziare gli organici della magistratura e delle forze dell’ordine. Potenziare la cooperazione internazionale tra le autorità giudiziarie e di polizia. Far funzionare al meglio il sistema delle confische dei beni ai mafiosi. Armonizzare a livello europeo la legislazione antimafia. Potenziare il 41 bis e il sistema voluto e pensato da Giovanni Falcone. Questi potrebbero essere alcuni punti che indubbiamente migliorerebbero l’attuale legislazione antimafia.

In conclusione possiamo chiederle che ricordo ha delle stragi del 1992?

Quando ci penso in me si mischiano due sentimenti, uno di profonda tristezza e uno di grande delusione. Prevale però il secondo poiché entrambe le stragi aspettano ancora verità e giustizia. Ricordiamoci che un Paese senza giustizia e senza verità non ha futuro. Per queste situazioni aberranti avvertiamo ancor di più la lontananza dello Stato per una verità che non c’è ancora e chissà se ci sarà in futuro. A oggi su queste stragi a mio parere non abbiamo ancora una piena verità giudiziaria e ancor meno una storica.

Vincenzo Musacchio, criminologo forense, giurista e associato al Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies (RIACS) di Newark (USA). Ricercatore dell’Alta Scuola di Studi Strategici sulla Criminalità Organizzata del Royal United Services Institute di Londra. Nella sua carriera è stato allievo di Giuliano Vassalli, amico e collaboratore di Antonino Caponnetto, magistrato italiano conosciuto per aver guidato il Pool antimafia con Falcone e Borsellino nella seconda metà degli anni ’80.