Esplode una palazzina nel veneziano, c'è un ferito grave

Un'esplosione è avvenuta oggi pomeriggio all'interno di una abitazione a San Donà di Piave, nel Veneziano. Una persona è rimasta ferita in modo grave nel crollo dello stabile ed è stata trasportata in elicottero in codice rosso all'ospedale di Padova. Nel frattempo i Vigili del Fuoco con l'ausilio delle unità cinofile hanno escluso che sotto le macerie provocate dall'esplosione vi siano altre persone.

La deflagrazione che ha distrutto la palazzina, in via Zanutto, sembra sia stata provocata da una fuga di gas ed è stata avvertita a diversi chilometri di distanza. Ferito il padrone di casa, già noto alle forze dell'ordine perché nel 2017 si era barricato in casa con una motosega in un momento di forte depressione.

L'uomo, 42 anni, è stata trovato all’esterno della sua stessa abitazione, in gravi condizioni. Ha riportato ustioni in varie parti del corpo. Sembra fosse da solo in casa al momento dell'esplosione.