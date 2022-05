La presidente telefona alla cantante, Metsola a Muscat: "Tifiamo per te"

Telefonata a sorpresa per Emma Muscat, la cantante che rappresenta Malta all'Eurovision Song Contest, al via questa sera a Torino. A farle i complimenti per la sua partecipazione alla manifestazione è una connazionale d'eccezione: Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo.

"Complimenti, tifiamo per te", dice la politica alla giovane, molto conosciuta e amata in Italia per aver partecipato ad Amici, il talent di Maria De Filippi. Lei, sorpresa ed emozionata, di rimando ringrazia per il supporto e si congratula "per il successo e per essere grande fonte di ispirazione per tante donne, per me e per molte altre".

Emma Muscat si esibirà nella seconda semifinale del festival, in programma per giovedì 12 maggio.