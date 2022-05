Eurovision, la finale: l'Estonia con Stefan

Stefan è un cantautore la cui musica è diventata un punto fermo nelle onde radio estoni negli ultimi anni.

I genitori di Stefan si sono trasferiti dall'Armenia a Viljandi (nel sud del paese) dove hanno aperto un ristorante e cresciuto l'aspirante cantante.

La sua grande occasione è arrivata nel 2018 quando è arrivato terzo al concorso di preselezione dell'Eurovision dell'Estonia, Eesti Laul, come parte del duo VAJÉ con la canzone Laura (Walk with Me). Ha seguito questo risultato con un altro 3° posto nel 2019 e ha raggiunto di nuovo la finale nel 2020.

Nonostante abbia trascorso buona parte del 2020 in un costume da ariete gigante (in The Masked Singer), Stefan è stato nominato l'uomo più sexy dell'anno del paese dalla popolare rivista Kroonika.

Testo “Hope”:

We let them tell us what to do

Why why why

We live to die for worthy things

Oh ya ya ya

We promised we would never lose our pride

Your word‘s worth nothing if you lie

We‘re standing tall and looking up, our Father would be proud

And I‘m happy to be working my own ground

We‘ll be the last ones breathing here

Hey sing your heart out boy

For all the people great and small

Oh, when all else is lost

The future still remains our own

We‘re taught that we were born to lose

But why why why

Don‘t waste your breath, it‘s time to choose

Oh ya ya ya

We promised we would never lose our pride

Your word‘s worth nothing if you lie

We‘re standing tall and looking up, our Father would be proud

And I‘m happy to be working my own ground

I said

Hey sing your heart out boy

For all the people great and small

Oh, when all else is lost

The future still remains our own

I hope I hope I hope

I hope I hope

I hope I hope I hope

I hope I hope

We let them tell us what to do

Why why why

We live to die for worthy things

Oh ya ya ya

No matter what they try, tearing up our lives

I know we will always rise

I said

Hey sing your heart out boy

For all the people great and small

Oh, when all else is lost

The future still remains our own

I hope I hope I hope

I hope I hope

I hope I hope I hope

The future still remains our own

I hope I hope I hope

I hope I hope

I hope I hope I hope

I hope I hope I hope

Traduzione “Spero”:

Lasciamo che ci dicano cosa fare Perché perché perché Viviamo per morire per cose degne Oh ya ya ya Abbiamo promesso che non avremmo mai perso il nostro orgoglio La tua parola non vale nulla se menti Siamo in piedi e guardando in alto, nostro Padre sarebbe orgoglioso E sono felice di lavorare sulla mia terra Saremo gli ultimi a respirare qui Ehi canta il tuo cuore a squarciagola ragazzo Per tutte le persone grandi e piccole Oh, quando tutto il resto è perduto Il futuro rimane ancora nostro Siamo abbiamo insegnato che siamo nati per perdere Ma perché perché perché non sprecare il fiato, è tempo di scegliere Oh ya ya ya Abbiamo promesso che non avremmo mai perso il nostro orgoglio La tua parola non vale nulla se menti Siamo in piedi e guardando in alto, nostro Padre sarebbe orgoglioso E sono felice di lavorare nella mia terra Ho detto Ehi, canta il tuo cuore ragazzo Per tutte le persone grandi e piccole Oh, quando tutto il resto è perduto Il futuro resta ancora nostro spero spero spero spero spero spero spero spero spero spero lasciamo che ci dicano cosa fare perché perché perché viviamo per morire per cose degne oh ya ya ya Non importa cosa provino, strappandoci la vita So che ci alzeremo sempre Ho detto Ehi canta a squarciagola ragazzo Per tutte le persone grandi e piccole Oh, quando tutto il resto è perduto Il futuro rimane ancora nostro Spero di spero spero spero spero spero spero spero spero il futuro resta ancora nostro spero spero spero spero spero spero spero spero spero spero spero spero spero strappandoci la vita So che ci alzeremo sempre Ho detto Ehi canta a squarciagola ragazzo Per tutte le persone grandi e piccole Oh, quando tutto il resto è perduto Il futuro resta ancora nostro spero spero spero spero spero spero spero spero spero spero che il futuro sia ancora nostro spero spero spero spero spero spero spero spero spero spero spero spero strappandoci la vita So che ci alzeremo sempre Ho detto Ehi canta a squarciagola ragazzo Per tutte le persone grandi e piccole Oh, quando tutto il resto è perduto Il futuro resta ancora nostro spero spero spero spero spero spero spero spero spero spero che il futuro sia ancora nostro spero spero spero spero spero spero spero spero spero spero spero spero