Eurovision 2022, ecco il programma e i protagonisti della seconda semifinale

Dopo il successo di ascolti della prima semifinale dell'Eurovision Song Contest 2022, grande attesa questa sera per la seconda.

L'orario d'inizio è fissato per le 20.30, e si potrà seguire la diretta Tv su Rai1, con il commento di Malgioglio, Corsi e Di Domenico, mentre su RaiPlay lo streaming in lingua originale.

Serata d'esordio per la musica italiana perché ad esibirsi ci sarà anche Achille Lauro che con la sua “Stripper” partecipa per San Marino. Il cantante, potrebbe, se arrivasse in finale, contare sul voto degli italiani, dato che, per regolamento, non si può votare per la propria nazione. Ma questa sera Italia e Francia non votano perché già fatto per la prima semifinale, e quindi oggi tocca a Spagna, Germania e Regno Unito. Queste cinque nazioni, infatti sono le Big Five che accedono direttamente alla finale e possono votare a turno nelle due serate precedenti.

Nella scaletta dei cantanti in gara questa sera ci sono i 10 finalisti che si aggiungeranno ai 10 vincitori di martedì scorso per andare in finale a sfidare anche le Big Five, tra la quali l'Italia, appunto, con Mahmood e Blanco.

Il duo italiano, trionfatore al Festival di Sanremo 2022, ha già vinto il Best Lyrics Awards: il premio assegnato al miglior testo da Eurostory, un magazine online dedicato all’evento. Questo riconoscimento è un bis che fa ben sperare, visto che l’anno scorso era stato assegnato ai Måneskin, poi vincitori dell'Eurovision. “We’re getting used to it” (Ci stiamo facendo l’abitudine) è il commento ironico e compiaciuto di Damiano dei Måneskin sui social.