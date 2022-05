Al via l'Eurovision Song Contest 2022: stasera la prima semifinale con 17 paesi in gara

L'Eurovision Song Contest entra nel vivo: la 66esima edizione della kermesse prenderà ufficialmente il via questa sera alle 21:00 con la prima semifinale, al Pala Olimpico di Torino.

I conduttori sono pronti, e lanciano un messaggio di pace attraverso la musica. "La musica è pace, è un messaggio di unità, e siamo qui per lasciare che la musica continui il suo viaggio, e che la paura non la fermi", dice Laura Pausini nella conferenza stampa di presentazione dell'evento, di cui è conduttrice con Mika e Alessandro Cattelan.

Dei 17 Paesi in gara oggi, in 10 passeranno il turno e accederanno alla finale di sabato 14 maggio. La seconda semifinale si terrà giovedì 12 maggio.

Ospiti della prima serata

Ospite della serata sarà Diodato, cantautore intenso e ricercato tra i più apprezzati del nuovo pop italiano, che interpreterà "Fai Rumore", brano vincitore del Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2020.

Sul palco dell'Eurovision si scatenerà, inoltre, la "Dance of beauty" e il Pala Olimpico si trasformerà in una grande discoteca, con i più grandi successi della dance italiana, grazie all'esibizione di Dardust, produttore artistico tra i più richiesti del momento, accompagnato dal dj-producer Benny Benassi e da Sophie and The Giants.

In quanto paese dei "Big Five" - insieme a Francia, Germania, Spagna e Regno Unito - l'Italia non parteciperà alle semifinali, ma accederà direttamente alla finale e avrà diritto di voto anche nelle semifinali (Italia e Francia nella prima, Regno Unito, Spagna e Germania della seconda).

Questi i rappresentanti dei 17 paesi che si esibiranno oggi, a partire dall'Albania per concludere con l'Armenia: