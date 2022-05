Eurovision e TikTok, matrimonio felice

Già più di 420mila i video creati su Tik Tok con le canzoni in gara e oltre 1.5 milioni gli spettatori della prima serata Live sulla piattaforma. Un binomio, quello tra l’Eurovision Song Contest e Tik Tok (Official Entertainment Partner della manifestazione), nato quasi per caso, quando il festival, un anno fa, spopolò tra gli iscritti alla community e nacque l'idea di offrire un diverso racconto dell’evento attraverso la piattaforma. Questo matrimonio, infatti, sta amplificando la modalità narrativa della manifestazione, raccogliendo i contributi inediti dei “creator” (creatori di contenuti) di tutta Europa che diventano così co-protagonisti dell'evento, condividendo, ognuno a proprio modo, i momenti ufficiali e non dell' Eurovision Song Contest 2022.

Tanti i temi protagonisti dei brevi video: dai look alla musica, dalla storia della manifestazione al dietro le quinte, da tutto ciò che vi gira intorno alla città ospitante, tutto interessa alla community di TikTok, tanto che, a due giorni della finale, sono oltre 700milioni le visualizzazioni per #Eurovision2022.

TikTok è una realtà capace di influenzare il mercato della musica e il maggior specchio dei successi del momento. Un record in questo senso lo detiene il brano "Beggin", dei Måneskin: è la base musicale più popolare a livello globale in termini di creazioni, con 9,5 milioni di video. Numero destinato ad aumentare.

Una ricerca commissionata dalla piattaforma spiega che dopo aver ascoltato un nuovo brano, quasi la metà delle persone aggiunge la canzone ai preferiti (47%), visualizza il profilo dell'artista (46%) e lo segue su TikTok (43%). Questo innesca, per altro, una via per nuove scoperte di artisti.

L'80% degli intervistati ha dichiarato di considerare TikTok il primo “luogo” dove cercare e trovare novità, e di farvi affidamento per nuove scoperte, più di altre piattaforme digitali, servizi in streaming o dei consigli degli amici. E’ da considerare che oltre la metà (56%) della nuova musica viene scoperta in modo spontaneo.

Rich Waterworth, General Manager di TikTokEU, ha dichiarato: "Nell'ultimo anno, abbiamo visto crescere ed evolvere l'interesse della nostra community per Eurovision. Le centinaia di migliaia di video creati fino a ora confermano la grande passione della nostra community per la musica e l'evento stesso. La capacità del contest di unire e coinvolgere le persone indipendentemente dall'età, provenienza geografica o lingua, è qualcosa di veramente speciale e siamo felici di essere partner”.

Paul Hourican, Head of Music Operations TikTok EU: "TikTok, in soli 4 anni, è diventata una parte integrante e sempre più importante per il settore della musica e questa partnership ne è la conferma - ha aggiunto Siamo entusiasti di vedere come i creator scoprano brani e li utilizzino per creare contenuti dando vita a nuovi trend".