Eurovision, la finale: l'Australia con Sheldon Riley

Sheldon Riley è acclamato dalla critica sia per il forte impatto visivo delle sue esibizioni che per la sua musica accattivante.

Il “Sydneysider” considera esibirsi, cantare, scrivere e suonare il piano come rispondere a un'esigenza del tutto naturale, visto che considera la musica come il modo più puro per esprimere le proprie emozioni e permettersi di guarire.

Nel febbraio 2022, Sheldon ha vinto l'Eurovision - Australia. Ha vinto con la sua canzone “Not The Same”, ma questa non era la sua prima volta in una competizione. Aveva già in precedenza gareggiato su The X Factor Australia, The Voice Australia e persino America's Got Talent.

Parlando del suo ingresso in Eurovision, Sheldon dice: “È la storia che non avrei mai pensato di poter raccontare. Scritto dai ricordi di un bambino a cui all'età di 6 anni fu diagnosticata la sindrome di Asperger. Crescere in una casa popolare, spostandomi di casa in casa, inconsapevole della mia sessualità, in una famiglia profondamente religiosa. Un percorso già tracciato che non sarò mai in grado di comprendere adeguatamente”.

Testo “Not the Same”:

I was told at 6 years old

They‘d avoid me if my heart was cold

Found it hard to talk and speak my mind

They never liked the things that I would like

Cause you‘re told to play but you‘re not the same

As the other kids playing the same game

Try to jump on in but they push away so far away

I‘m not the same no

I‘m not the same no

Years went by I tried and tried

My father asked me if today I smiled

I said yes I did, but that‘s a lie

Oh I always tell those lies

Then you run and hide, hide the break inside

Till you realise that the light shines bright

Through those oh who‘ve broke inside

I‘m not the same no

I‘m not the same no

I‘m not the same no

I‘m not the same no

Cause you never want to be the kind of person

Who can‘t work it for those ones who can not word it

Cause you‘ve been the kind of person who felt this pain

Oh yeah I felt this pain

So you go and leave the pain and find another way

To make yourself another game, maybe one for all to play cause it‘s not

Just me who‘s not the same, we‘re not the same

We‘re not the same no

We‘re not the same no

We‘re not the same no

We‘re not the same no

Traduzione “Non è lo stesso”:

Mi è stato detto a 6 anni che mi avrebbero evitato se il mio cuore fosse stato freddo hanno trovato difficile parlare e esprimere la mia opinione a loro non sono mai piaciute le cose che mi piacerebbero perché ti è stato detto di suonare ma non sei lo stesso gli altri ragazzi fanno lo stesso gioco Prova a saltarci dentro ma si allontanano così lontano Non sono lo stesso no non sono lo stesso no Gli anni passano ho provato e provato Mio padre mi ha chiesto se oggi ho sorriso ho detto sì l'ho fatto, ma è una bugia oh dico sempre quelle bugie poi corri e nascondi nascondi la rottura dentro Finché non ti rendi conto che la luce brilla luminosa Attraverso quelli oh che hanno fatto irruzione dentro Non sono lo stesso no non sono lo stesso no non sono lo stesso no non sono lo stesso no Perché tu non voglio mai essere il tipo di persona che non può farlo per quelli che non sanno dirlo perché sei stato il tipo di persona che ha provato questo dolore oh yeah ho sentito questo dolore quindi vai e lascia il dolore e trova un altro modo Per farti un altro gioco, forse uno per tutti perché non sono solo io che non sono gli stessi, non siamo gli stessi non siamo gli stessi no non siamo gli stessi no non siamo gli stessi no Non siamo gli stessi no non siamo gli stessi non siamo gli stessi no non siamo gli stessi no non siamo gli stessi no non siamo gli stessi no non siamo gli stessi non siamo gli stessi no non siamo gli stessi no non siamo gli stessi no non siamo gli stessi no.