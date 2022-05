Eurovision, la finale: la Polonia con Ochman

Ochman è diventato famoso quando il suo talento vocale gli ha permesso di vincere "The Voice of Poland".

Nato nel Massachusetts, negli Stati Uniti, Krystian Ochman ha vissuto in Polonia sin dalla sua adolescenza; prima a Katowice, dove ha studiato all'Accademia di musica Karol Szymanowski, e ora a Varsavia.

Dopo la sua vittoria a The Voice, il cantante ha pubblicato il suo singolo di debutto, Światłocienie. La canzone è andata subito alla grande, ha registrato oltre 300.000 stream su Spotify solo nella prima settimana. Sono seguiti altri successi e nel novembre 2021 ha pubblicato il suo album di debutto omonimo.

Krystian non è l'unico interprete famoso della famiglia: è il nipote del tenore polacco di fama internazionale Wiesław Ochman. Senza dubbio ispirato dall'abilità musicale di suo nonno, il promettente Ochman ha imparato a suonare sia la tromba che il pianoforte fin da giovane.

Testo “River”:

Gonna take my body down

Right down, down, down to the river

Gonna take my body down

Let the water carry me away

Just float away

Oh-oh-oh-oh-oh

Bury all of my things

Bury me in my skin

All that I‘ve done

Oh Lord, I‘m done

Who‘d wanna be a king

Pulling too many strings?

All that I‘ve done

Oh Lord, I‘m done

(Oh) Carry me away

I‘ll float away (Oh)

In the river

Gonna lay my head right down

Right now, now, now and forever

Gonna lay my head right down

Let the water carry me away

Just float away

Bury all of my things

Bury me in my skin

All that I‘ve done

Oh Lord, I‘m done

Who‘d wanna be a king

Pulling too many strings?

All that I‘ve done

Oh Lord, I‘m done

(Oh) Carry me away

I‘ll float away (Oh)

In the river, oh-oh

In the river, oh-oh

In the river, oh, yеah

Bury all of my things

Bury me in my skin

All that I‘ve done

Oh Lord, I‘m donе

Who‘d wanna be a king

Pulling too many strings?

All that I‘ve done

Oh Lord, I‘m done

(Oh)

Gonna take my body down

Right down, down, down to the river

Traduzione “Fiume”:

Prenderò il mio corpo giù Proprio giù, giù, giù fino al fiume Porterò giù il mio corpo Lascia che l'acqua mi porti via Fluttua via Oh-oh-oh-oh-oh Seppellisci tutte le mie cose Seppelliscimi nella mia pelle Tutto ciò che io Ho fatto Oh Signore, ho finito Chi vorrebbe essere un re Tirando troppi fili? Tutto quello che ho fatto Oh Signore ho finito Lascia che l'acqua mi porti via Fluttua via Seppellisci tutte le mie cose Seppelliscimi nella mia pelle Tutto ciò che ho fatto Oh Signore, ho finito Chi vorrebbe essere un re Tirando troppi fili? Tutto quello che ho fatto Oh Signore, ho finito (Oh) Portami via galleggerò via (Oh) Nel fiume, oh-oh Nel fiume, oh-oh Nel fiume, oh, sì Seppellisci tutto delle mie cose Seppelliscimi nella mia pelle Tutto ciò che ho fatto Oh Signore, Ho finito Chi vorrebbe essere un re Tirando troppi fili? Tutto quello che ho fatto Oh Signore, ho finito (Oh) porterò il mio corpo giù, giù, giù, giù al fiume