Eurovision, la finale: la Repubblica Ceca con We Are Domi

Quella che era iniziata come una "cosa unica" per un progetto al Leeds College of Music nel 2016, si è presto trasformata in uno sfogo creativo a tempo pieno per Dominika, Benjamin e Casper.

Una volta conclusi i loro studi, un trasferimento a Praga ha permesso ai 3 amici di perfezionare ulteriormente il loro suono e il loro stile, dando vita al We Are Domi pronto per il palco che siamo fortunati ad avere oggi.

La loro musica è stata descritta come elettro-pop alternativo con accenni di indie. Ad oggi, hanno pubblicato 6 singoli, con ogni canzone che ha in comune la miscela di quei generi della band e la loro passione per la musica pop in generale.

Dopo l'Eurovision, We Are Domi non vede l'ora di continuare a offrire le performance ad alta energia per cui sono diventati rapidamente famosi, poiché hanno in programma di raggiungere i palchi dei club e i circuiti dei festival in tutta Europa.

Testo “Lights Off”:

I lost my soul

Forgot my way

There‘s no mistakes

That I‘ve not made

Changes hurt

And I‘m alone

But people say

‘My, how you‘ve grown‘

Tried changing jobs

Tried changing lovers

Changing my furniture

Change my bed covers

I‘d change my heart

But there‘s not a chance

So I turn the lights off

Where are you now when I miss you?

You‘re sailing around in my peripheral

Where are you now?

Where are you now?

Where are you now, ohhh

Where are you now?

I‘ll ring the changes

Make a plan

I‘m small, but mighty

Yes, I can

I‘ll build a fortress

I‘ll build a wall

I‘ll be a queen

Invincible

Tried changing jobs

Tried changing lovers

Changing my furniture

Change my bed covers

I‘d change my heart

But there‘s not a chance

So I turn the lights off

Where are you now, when I miss you?

You‘re sailing around in my peripheral

Where are you now?

Where are you now?

Where are you now, ohhh

Where are you now?

Once again I‘m left without control

I‘m far away, but can you hear me call?

Where are you now?

Where are you now when I miss you?

You‘re sailing around in my peripheral

Where are you now?

Where are you now?

Where are you now, ohhh

Where are you now?

Traduzione “Spengo le luci”:

Ho perso la mia anima Ho dimenticato la mia strada Non ci sono errori che non ho fatto I cambiamenti fanno male E sono solo Ma la gente dice 'Mio, come sei cresciuto' Ho provato a cambiare lavoro Ho provato a cambiare amanti Cambiare i miei mobili Cambiare le coperte del mio letto Cambiare il mio cuore Ma non c'è possibilità Quindi spengo le luci Dove sei adesso quando mi manchi? Stai navigando nella mia periferica Dove sei adesso? Dove sei ora? Dove sei adesso, ohhh Dove sei adesso? Farò un progetto Sono piccolo, ma potente Sì, posso costruire una fortezza Costruirò un muro Sarò una regina Invincibile Ho provato a cambiare lavoro Ho provato a cambiare gli amanti Cambiare i miei mobili Cambiare i miei copriletto cambierei il mio cuore ma non c'è possibilità quindi spengo le luci dove sei adesso quando mi manchi? Stai navigando nella mia periferica Dove sei adesso? Dove sei ora? Dove sei adesso, ohhh Dove sei adesso? Ancora una volta sono rimasto senza controllo, sono lontano, ma mi senti chiamare? Dove sei ora? Dove sei ora quando mi manchi? Stai navigando nella mia periferica Dove sei adesso? Dove sei ora? Dove sei adesso, ohhh Dove sei adesso?