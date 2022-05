Eurovision, il regalo a Torino: stasera al Valentino esibizione a sorpresa di Mahmood e Blanco

La performance di questa sera, alla vigilia del gran finale di sabato, arriva dopo aver già fatto impazzire i fan con il loro giro in monopattino per la città.

I due vincitori di Sanremo, in corsa all'Eurovision per l'Italia con la loro "Brividi”, canteranno dal palco allestito dalla Città di Torino per ospitare gli eventi collaterali al Contest.

Il via libera è arrivato questa mattina, durante una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica: sì all'esibizione di Mahmood e Blanco, questa sera, all'Eurovillage del parco del Valentino.

“Come è bello andar sulla carrozzella” cantava Odoardo Spadaro, mentre Riccardo Cocciante elogiava le due ruote: “Pedalando in bicicletta io e te”… Un testo in onore del monopattino deve ancora nascere, ma intanto i due artisti, nel tripudio dei fan, hanno intonato “Azzurro" di Adriano Celentano, arrivando in piazza Vittorio Veneto, dove si sono esibiti tra la folla con un mini live, presentando la versione remixata dai Meduza di “Brividi“ e proseguendo a oltranza, tra migliaia di persone in delirio.