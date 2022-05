Eurovision, la finale: l'Italia con Mahmood & Blanco

Due dei giovani artisti italiani più apprezzati, Mahmood e Blanco, rappresentano l'Italia a Torino2022.

Allo stesso modo di quanto avvenuto per i campioni in carica del Contest, Måneskin, Mahmood è diventato famoso grazie a The X Factor Italia. Il musicista milanese ha pubblicato in seguito una serie di singoli, e ha anche pubblicato due full-lenght.

Il più grande successo dell'artista fino ad oggi è stato Soldi, che è arrivato secondo all'Eurovision nel 2019 ed è diventato il brano Eurovision più ascoltato in streaming di tutti i tempi su Spotify (un record detenuto fino a gennaio 2021 quando è stato superato da Duncan Laurence's Arcade).

Blanco è un cantante/rapper bresciano con grandi aspirazioni e con un recente passato da calciatore. Il suo singolo del 2021, Mi Fai Impazzire, ha trascorso 8 settimane in cima alle classifiche italiane ed è stato seguito dall'uscita dell'album di debutto, Blu Celeste, che ha anche raggiunto il numero uno. Insieme, Mahmood & Blanco hanno vinto l'ultimo Festival di Sanremo, cosa che ha permesso loro di essere presenti all'Eurovision in rappresentanza dell'Italia.

Testo “Brividi”:

Ho sognato di volare con te

Su una bici di diamanti

Mi hai detto sei cambiato,

Non vedo più la luce nei tuoi occhi

La tua paura cos‘è?

Un mare dove non tocchi mai

Anche se il sesso non è

La via di fuga dal fondo

Dai non scappare da qui

Non lasciarmi così

Nudo con i brividi

a volte non so esprimermi

e ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

e ti vorrei rubare un cielo di perle

e pagherei per andar via,

Accetterei anche una bugia

e ti vorrei amare ma sbaglio sempre

e mi vengono i brividi, brividi, brividi

Tu, che mi svegli il mattino

Tu, che sporchi il letto di vino

Tu, che mi mordi la pelle

Con i tuoi occhi da vipera

e tu, sei il contrario di un angelo

e tu, sei come un pugile all‘angolo

e tu scappi da qui, mi lasci così.

Nudo con i brividi

a volte non so esprimermi

e ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

e ti vorrei rubare un cielo di perle

e pagherei per andar via,

Accetterei anche una bugia

e ti vorrei amare ma sbaglio sempre

e mi vengono i brividi, brividi, brividi

Dimmi che non ho ragione

Vivo dentro una prigione

Provo a restarti vicino

Ma scusa se poi mando tutto a puttane

Non so dirti ciò che provo, è un mio limite

Per un ti amo ho mischiato droghe e lacrime

Questo veleno che ci sputiamo ogni giorno

Io non lo voglio più addosso

Lo vedi, sono qui,

Su una bici di diamanti, uno fra tanti.

Nudo con i brividi

a volte non so esprimermi

e ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

e mi vengono i brividi, brividi, brividi.