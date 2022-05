Eurovision, la finale: la Spagna con Chanel

Chanel Terrero è una cantante, ballerina e attrice nata a L'Avana, Cuba.

È una vera e propria superstar che ha oltre un decennio di esperienza nel teatro musicale. Ha recitato nelle produzioni de Il re leone, Flashdance, The Bodyguard e Mamma Mia. Ha anche ballato sul palco con Shakira, agli MTV Europe Music Awards 2010.

Chanel ha recitato in numerose serie televisive spagnole, tra cui Águila Roja, El Continental e El Secreto de Puente Viejo. Ha anche onorato il grande schermo, come parte del cast di El Rey de la Habana, un film di Agustí Villaronga.

SloMo è il singolo di debutto dell'artista; composta da un team di cantautori che hanno collaborato con artisti del calibro di Madonna, Black Eyed Peas, Britney Spears, Ricky Martin, Mariah Carey e Nicki Minaj.

Testo “SloMo”:

Let‘s go

Llegó la mami

La reina, la dura, una Bugatti

El mundo está loco con este party

Si tengo un problema, no es monetary

Yo vuelvo loquito‘ a todos los daddies

Yo siempre primera, nunca secondary

Apenas hago doom, doom

Con mi boom, boom

Y le tengo dando zoom, zoom

For my yummy

Y no se confundan

Señora‘ y señore‘

Yo siempre ‘toy ready

Pa‘ romper cadera‘, romper corazones

Solo existe una

No hay imitaciones (Na, na)

Y si aún no me creen, pues me toca mostrárselo

Take a video

Watch it slo mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic

Make you want more, more, morе, more, more

Voy a bajarlo hasta el suеlo, lo, lo, lo, lo(Yeah)

If you wish, you could do this dembow (Do this dembow)

Drives you loco (Yeah)

Take a video, watch it slo mo

Te gusta todo lo que tengo

Te endulzo la cara en jugo de mango

Se te dispara cuando la prendo

Hasta el final, yo no me detengo

Take a sip of my cola-la

Un poco salvaje na-na-na

Make it go like pa-pa-pa-pa

Like pa-pa-pa-pa-pa

Y no se confundan (Y no se confundan)

Señora‘ y señore‘

Yo siempre ‘toy ready (Yo siempre estoy ready)

Pa‘ romper cadera‘, romper corazone‘

Solo existe una (Solo existe una)

No hay imitaciones (Na, na, na)

Y si aún no me creen, pues me toca mostrárselo (Oye)

Take a video

Watch it slo mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic

Make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo, lo, lo, lo, lo

If you wish, you could do this dembow (Do this dembow)

Drives you loco (Yeah)

Take a video

Watch it slo mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic

Make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo, lo, lo, lo, lo

If you wish, you could do this dembow (Do this dembow)

Drives you loco (Yeah)

Y no se confundan (Y no se confundan)

Señora‘ y señore‘

Yo siempre ‘toy ready (Yo siempre estoy ready)

Pa‘ romper cadera‘, romper corazones

Solo existe una (Solo existe una)

No hay imitaciones (Na, na, na)

Y si aún no me crees, pues me toca mostrárselo (Oye)

Take a video

Watch it slo mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic

Make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo, lo, lo, lo, lo

If you wish, you could do this dembow (Haz el dembow)

Drives you loco (Yeah)

Take a video

Watch it slo mo

Traduzione “Rallentatore”:

Andiamo Ecco la mami La regina, la tosta, una Bugatti Vanno tutti pazzi per questa festa Se ho un problema, non è monetario Faccio impazzire tutti i papà Sono sempre il primo, mai secondario Appena faccio il destino, doom Con il mio boom, boom E l'ho fatto fare zoom, zoom Per il mio delizioso E non fatevi confondere Signore e signori Sono sempre pronto a spezzare fianchi, spezzare cuori Ce n'è solo uno Non ci sono imitazioni (Na, na) E se non mi credi, dovrò mostrarti Fai un video Guardalo slo mo, mo, mo, mo, mo Bottino ipnotico Ti faccio desiderare di più, di più, di più, di più, di più sto per prendere a terra, lo, lo, lo, lo (Sì) Se lo desideri, potresti fare questo dembow (Fai questo dembow) Ti guida loco (Sì) Fai un video, guardalo slo mo Ti piace tutto quello che ho, addolcisco la tua faccia nel succo di mango Esplodi quando lo accendo Fino alla fine,Non mi fermerò Prendi un sorso della mia cola-la Un po' selvaggio na-na-na Fallo andare come pa-pa-pa-pa Come pa-pa-pa-pa-pa E non essere confuso ( Non fatevi confondere) Signore e signori sono sempre pronto (sono sempre pronto) a spezzare i fianchi, a spezzare i cuori Ce n'è solo uno (ce n'è solo uno) Non ci sono imitazioni (Na, na, na) E se non 'non credermi, dovrò provarlo a terra, lo, lo, lo, lo Se lo desideri, potresti fare questo dembow (Fai questo dembow) Ti guida loco (Sì) Fai un video Guardalo slo mo, mo, mo, mo, mo Bottino ipnotico Ti fanno voglio di più, di più, di più, di più, di più lo porterò giù per terra, lo, lo, lo, lo Se lo desideri,potresti fare questo dembow (Fai questo dembow) Ti guida in loco (Sì) E non essere confuso (Non essere confuso) Signore e signori sono sempre pronto (sono sempre pronto) Per spezzare i fianchi, spezzare i cuori Ce n'è solo uno (C'è solo uno) Non ci sono imitazioni (Na, na, na) E se non mi credi, dovrò provarlo (Ascolta) Fai un video Guardalo slo mo, mo, mo, mo, mo Booty ipnotico Ti faccio desiderare di più, di più, di più, di più, di più Lo porterò giù per terra, lo, lo, lo, lo Se lo desideri, potresti fare questo dembow (Fai questo dembow) Ti guida loco (Sì) Fai un video Guardalo slo momo Booty ipnotico Ti faccio desiderare di più, di più, di più, di più, di più Lo porterò giù per terra, lo, lo, lo, lo Se lo desideri, potresti fare questo dembow (Fai questo dembow) Ti guida loco ( Sì) Fai un video Guardalo al rallentatoremo Booty ipnotico Ti faccio desiderare di più, di più, di più, di più, di più Lo porterò giù per terra, lo, lo, lo, lo Se lo desideri, potresti fare questo dembow (Fai questo dembow) Ti guida loco ( Sì) Fai un video Guardalo al rallentatore