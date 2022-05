Eurovision, prima semifinale: l'Albania con Ronela Hajati

Tirana è casa sua e Ronela considera esibirsi sul palco il più grande piacere della vita.

È apparsa in una serie vertiginosa di festival, concorsi e talent show televisivi negli ultimi dieci anni, tra cui Kënga Magjike , Poleposition , Star Academy Albania , Kerkohet Një Yll e Ethet e Së Premtes Mbrëma. Ha anche partecipato a Ballando con le stelle Albania.

La sua vittoria più recente è stata al 60° Festivali i Këngës; il concorso canoro è un amato spettacolo annuale in Albania e più recentemente è stato utilizzato per selezionare le voci dell'Eurovision del paese.

Hajati ha trionfato su altri 19 artisti, con alcuni dei nomi più brillanti della musica tra di loro. Il modo preferito di questa principessa del pop per trascorrere il tempo è in studio, sia per registrare che per scrivere canzoni (cosa che fa sia per se stessa che per altri artisti).

Testo “Sekret”:

Hey a kujton ato net?

Mbeten vetem sekret...

Hajde çohu (x8)

Po vjen djali nga malet

And he came here to find it

Goin‘ mad when I whine it

Come babe come put my hands on your body

Come on closer to me, me ya

Cause I love when ya near near

Xhamadanin me vija vija

Come baby put it on me ya

Hey, I will never regret

You will be my secret

Baby feel my body toca tocalo I like it

Hey, I will never regret

You will keep my secret

Po un nuk e di, nuk e di si kam me u ni

Nuk e di si per tjeter m‘ke lon

Edhe sot un po du me ta thon

Edhe 1 edhe 2

1, 2, 3 Ta Marrsha!

Ma ke bo jeten si lojna

Avion! Ma kalon ma kalon

You know I want it, damelo!

Ma ka lon, ma ka lon

Traduzione “Segreto”:

Ehi, ti ricordi quelle notti? Rimangono un segreto... Vieni su (x8). Il ragazzo viene dalle montagne. Ed è venuto qui per trovarlo. Ya Perché amo quando sei vicino a "Xhamadanin me vija vija" Vieni piccola mettimelo addosso ya. Ehi, non me ne pentirò mai. Sarai il mio segreto Piccola senti il ​​mio corpo, toccalo, toccalo, mi piace. Ehi, non lo farò mai rammarico. Manterrai il mio segreto. Ma non lo so, non so come ci sono arrivato non so in quale altro modo mi hai lasciato. Anche oggi voglio dirlo Anche 1 e 2. 1, 2, 3 Prendilo! Hai reso la mia vita come un aereo da gioco! Ce l'hai, ce l'hai. Sai che lo voglio, dammelo. Dammelo, dammelo.