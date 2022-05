Eurovision, la finale: il Belgio con Jérémie Makiese

Originario di Anversa, in Belgio, Jérémie Makiese è un artista con una voce così particolare che ha vinto la serie 2021 di The Voice Belgique.

Il talento di Makiese nel cantare una ballata è stato notato fin da ragazzino dai suoi genitori, entrambi provenienti da un background musicale. La sua voce è stata utilizzata nel coro della chiesa locale (instillando un amore per la musica gospel che è rimasta presente per tutta la vita), prima di passare alle lezioni di canto professionale a scuola.

Oggi, la sua carriera nella musica corre parallela alle sue aspirazioni di diventare un calciatore professionista. Portiere di talento, il cantante ha recentemente firmato un contratto per giocare con l'Excelsior Virton FC. Andando avanti, l'ambiziosa giovane superstar vuole seguire entrambe le sue passioni nella vita.

Quando non intrattiene la folla negli stadi di calcio e nelle arene dei concerti, Jérémie ha un interesse accademico per la geologia.

Testo “Miss You”:

Sometimes I feel down

Sometimes I booze

Sometimes I fall

Sometimes I do wrong

One day I‘m cool

One day I‘m cold

And I‘ve been trying to escape my past

Give up on the sadness

That you left behind

I‘ve been trying to erase my mind

(But) You stay like a nightmare

When I close my eyes

Am I gonna miss you ? No

Promise I won‘t miss you? No

I‘m gonna break through? No

I‘ll never hate you

I‘ll never chase you

Sometimes I feel good

Sometimes I lose

My mind and my soul

That‘s when I see you

And out of the blue

I answer your call

And I‘ve been trying to escape my past

Give up on the sadness

That you left behind

I‘ve been trying to erase my mind

But you stay like a nightmare

When I close my eyes

Am I gonna miss you? No

Promise I won‘t miss you? No

I‘m gonna break through? No

I‘ll never hate you

I‘ll never chase you

Am I gonna miss you ? No

Promise I won‘t miss you? No

I‘m gonna break through? No

I‘ll never hate you

I‘ll never chase you

I got to make it to the bright side

I‘ve been lying when I said "I‘m fine"

Want to find a way to feel alive

Am I gonna miss you ? No

Promise I won‘t miss you? No

I‘m gonna break through? No

I‘ll never hate you

I‘ll never chase you

Never feel bad

When love is gone

Life goes on

Don‘t wanna live my life waiting for your call

Sometimes I feel down

Sometimes I booze

Sometimes I fall.

Traduzione “Mi mancherai”:

A volte mi sento giù A volte mi ubriaco A volte cado A volte sbaglio Un giorno sono calmo Un giorno ho freddo E ho cercato di sfuggire al mio passato Rinuncia alla tristezza che hai lasciato alle spalle Ci ho provato per cancellare la mia mente (Ma) Rimani come un incubo Quando chiudo gli occhi Mi mancherai? Non prometto che non mi mancherai? No ho intenzione di sfondare? No, non ti odierò mai sulla tristezza che hai lasciato alle spalle Ho cercato di cancellare la mia mente Ma rimani come un incubo Quando chiudo gli occhi Mi mancherai? No Promise che non mi mancherai? No ho intenzione di sfondare? No non ti odierò mai Non ti inseguirò mai Mi mancherai? No Prometto che non lo farò mi manchi? No ho intenzione di sfondare? No non ti odierò mai Non ti inseguirò mai Devo arrivare al lato positivo Ho mentito quando ho detto "Sto bene" Vuoi trovare un modo per sentirmi vivo Mi mancherai? No Promise che non mi mancherai? No ho intenzione di sfondare? No, non ti odierò mai, non ti inseguirò mai, non mi sentirò mai male quando l'amore è finito Vuoi trovare un modo per sentirti vivo Mi mancherai? No Promise che non mi mancherai? No ho intenzione di sfondare? No, non ti odierò mai, non ti inseguirò mai, non mi sentirò mai male quando l'amore è finito Vuoi trovare un modo per sentirti vivo Mi mancherai? No Promise che non mi mancherai? No ho intenzione di sfondare? No, non ti odierò mai, non ti inseguirò mai, non mi sentirò mai male quando l'amore è finito