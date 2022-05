Eurovision, seconda semifinale: Cipro con Andromache

I fan accaniti del pop sapranno che la stella di Andromache è stata in ascesa in tutta Europa negli ultimi anni.

Nata in Germania e cresciuta in Grecia, la musica è sempre stata una parte importante dell'educazione di questa partecipante; tutta la sua famiglia metteva in luce una vena artistica appassionata quando si trattava di cantare e ballare.

Ma Andromache ha attirato l'attenzione per la prima volta quando ha gareggiato in The Voice of Greece, una partecipazione che le ha permesso di firmare per la Panik Records poco dopo.

Il suo singolo, Na Soun Psema, è diventato il grande successo dell'artista su radio e piattaforme di streaming, consolidando il suo status di pop star da ascoltare e da guardare.

Testo “Ela”:

Melodies

Ringing through my head

When you lay eyes on me

The rush is from above

It feels so heavenly

Come and charge me up like electricity

My remedy

All in my, in my head,

All in my, in my lucid dreams

Take my pain away

Ela Ela, Ela Ela

Στην αγκαλιά μου, ζήσε άλλη μια μέρα

Στην αγκαλιά μου, πάμε μαζί πιο πέρα

Στα όνειρα μου, βάλε φτερά και πέτα

You could be my only one

Na na na na ni Aman

Aa aa Ela Ela Ela

Aa aa Ela Ela Ela

Chemistry

Moving to the beat in perfect harmony

I‘ll show you what it‘s like beyond your fantasy

My remedy

Traduzione “Vieni”:

Melodie che risuonano nella mia testa Quando posi gli occhi su di me La corsa viene dall'alto Sembra così paradisiaco Vieni e caricami come elettricità Il mio rimedio Tutto nella mia, nella mia testa, Tutto nella mia, nei miei sogni lucidi Porta via il mio dolore Vieni !Venire! Vieni tra le mie braccia, vivi un altro giorno! Vieni tra le mie braccia, andiamo lontano insieme! Vieni tra le mie braccia, fai crescere le ali e vola! Potresti essere il mio unico Na na na na ni Aman Aa aa Vieni! Venire! Venire! Chimica Muoversi al ritmo in perfetta armonia Ti mostrerò com'è oltre la tua fantasia Il mio rimedio