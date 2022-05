Eurovision, seconda semifinale: la Macedonia del Nord con Andrea

Andrea è un'artista relativamente nuova nel mondo del pop, ma il suo viaggio è iniziato alla grande.

È stato durante la sua giovinezza a New York che ha sviluppato un vivo interesse per la musica gospel, soul e R&B che la circondavano.

Quando la sua famiglia è tornata nella Macedonia del Nord, si è iscritta alla Facoltà di Arti Musicali di Skopje, la principale scuola di musica del paese, dove ha migliorato le sue crescenti capacità di scrittura di canzoni e dove ha imparato a suonare la chitarra e il piano.

Dalla fine del 2020, Andrea ha incanalato il suo talento in una carriera discografica. Ha pubblicato oltre una mezza dozzina di singoli nell'arco di 6 mesi, con “Circles” il suo ultimo e destinato ad essere il suo maggiore successo.

Testo “Circles”:

I just want a healthy conversation

Get it right and fix this situation

Everything is crumbling down beneath us

We run around, run around in circles

Tell me is this our last temptation

Can we even fix this situation

Do I listen to my heart or mind cause

We run around, run around in circles

Circles....

You don‘t wanna test my limits

But something tells me you‘re not listenin‘

Probably you‘re going crazy

It‘s all you‘ve been doin‘ lately

You don‘t wanna test my limits

I gave you all but you‘re not listenin‘

Can you stop calling me baby

I‘ve made up my mind already

We‘re running in circles

I just want a healthy conversation

Get it right and fix this situation

Everything is crumbling down beneath us

We run around, run around in circles

Circles...

You don‘t wanna test my limits

But something tells me you‘re not listenin‘

Probably you‘re going crazy

It‘s all you‘ve been doin‘ lately

You don‘t wanna test my limits

I gave you all but you‘re not listenin‘

Can you stop calling me baby

I‘ve made up my mind already

Circles....

We‘re running...

I‘ve made up mind

I‘ve made up mind

Stop, stop calling me baby

Probably you‘re going crazy

Crazy

You don‘t wanna test my limits

I gave you all but you‘re not listenin‘

Can you stop calling me baby

I‘ve made up my mind already

We‘re running in circles

Traduzione “Cerchi”:

