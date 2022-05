Eurovision, seconda semifinale: San Marino con Achille Lauro

Definire Achille Lauro è difficile: cantante, cantautore e rapper eclettico, produttore cinematografico, artista a tutto tondo.

Quest'anno festeggerà il decimo anniversario del suo primo mixtape. Da quella prima uscita ha continuato a produrre un EP e 6 album in studio, scalando le classifiche italiane in due occasioni.

Tuttavia, non è solo con la musica che Achille trascorre il suo tempo. Ha recitato, diretto ed è anche un produttore cinematografico pluripremiato, oltre a partecipare a programmi TV, allestire mostre d'arte, scrivere 3 libri e agire come direttore creativo per un'etichetta discografica.

Arriva all'Eurovision dopo aver vinto il concorso canoro Una Voce per San Marino, ma nel suo ricco curriculum ci sono già le partecipazioni a 3 edizioni del prestigioso Festival di Sanremo nel 2019, 2020 e 2022.

Testo “Stripper”:

È una stripper

Sì

Questo amore è uno strip club

Il mio cuore in un freezer

Sono a letto col killer

Thriller

Like a Virgin

Virgin

Non è un film

London Calling

Corri

I love Britney

È il diavolo in una Birkin

Ma che stupida voglia che ho

Quella stupida voglia

Metto la gonna più corta che ho

E vado fuori

E vado di me

I don‘t know

All I need is love

All I need is love

All I need is love

All I need is love

Ma che stupida voglia che ho

Ma guarda che donna che sono

Nessuno mi può giudicare

Ti fidi di me?

Che stupido uomo

Cowboy

Il mio cuore il suo sex toy

Il mio bad boy

Madonna su Playboy

È una Barbie

Ha 600 cavalli

Io il suo Beagle

È il mio Personal Jesus

I don‘t know

All I need is love

All I need is love

All I need is love

All I need is love

Ma che stupida voglia che ho

Ma guarda che donna che sono

Nessuno mi può giudicare

Ti fidi di me?

Che stupido uomo

Ma che stupida voglia

Che stupida voglia

Metto la gonna più corta che ho

E vado fuori

E vado di me

Ma che stupida voglia che ho

(All I need is love)

Madonna che donna che sono

(All I need is love)

Nessuno mi può giudicare

(All I need is love )

Ti fidi di me?

Che stupido uomo

I don‘t know

