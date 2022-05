Eurovision, seconda semifinale: la Serbia con Konstrakta

Konstrakta è il nome d'arte di Ana Đurić, un'artista serba.

Nelle prime fasi della sua carriera, la cantante ha affinato le sue capacità vocali nella band Zemlja Gruva (Land of Groove); hanno avuto l'onore di essere il gruppo di apertura di Amy Winehouse, al suo ultimo concerto in assoluto, a Belgrado nel 2011.

Come artista solista, Konstrakta è interessata ai fenomeni sociali ed emotivi contemporanei. La sua canzone “In Corpore Sano” è stata interpretata da alcuni come una critica al sistema sanitario serbo e una satira su standard di bellezza irraggiungibili.

Ana è la designer concettuale di ogni video musicale che pubblica e, oltre a creare musica, l'artista e imprenditrice dai molti talenti ha anche una laurea in architettura.

Testo “In corpore sano”:

Koja li je tajna zdrave kose Megan Markl?

Koja li je tajna?

Koja li je tajna zdrave kose Megan Markl?

Koja li je tajna? (Koja li je tajna?)

Mislim da

U pitanju je duboka hidratacija

Kažu da

Na koži i kosi se jasno vidi sve

Recimo, tamni kolutovi oko očiju

Ukazuju na probleme s jetrom

Frke oko usana, možda uvećana slezina?

Uvećana slezina nije dobra, nije lepa

A umetnica mora biti zdrava

Biti zdrava, biti zdrava

Biti zdrava, biti-biti-biti-biti zdrava

Biti zdrava, biti zdrava

Biti zdrava mora, mora, mora

Velika je sreća što postoji

Autonomni nervni sistem

Ne moram kontrolisati otkucaje srca

Srce kuca, srce samo kuca

Letnjeg dana jarke boje

Suknje moje na mom telu, suknje moje, pas i ja

Šetamo nas dvoje, brojimo korake

Suknja ide oko noge moje, mi šetamo i to je sve

I ne mora bolje, srce samo kuca

Dajem poverenje, neka samo kuca

Dajem poverenje, neka kuca, neka dišem

Bože zdravlja, Bože zdravlja, Bože zdravlja

(Bože zdravlja) Nemam knjižicu

Pa kako da me prate (U ime zdravlja)

Da o meni brinu (U ime zdravlja)

Umetnica je nevidljiva (U ime zdravlja)

Ne vidiš me, to je magija (U ime zdravlja)

Umetnica može biti zdrava

Biti zdrava, biti zdrava

Biti zdrava, biti-biti-biti-biti zdrava

Biti zdrava, biti zdrava

Biti zdrava, može, može, može

In corpore sano, in corpore sano

In corpore sano, in corpore sano

In corpore sano, in corpore sano

Corpus je sanum i šta ćemo sad?

Mens infirma in corpore sano

Animus tristis in corpore sano

Mens desperata in corpore sano

Mens conterrita in corpore sano

I šta ćemo sad?

Traduzione “In corpore sano”:

Quale potrebbe essere il segreto dei capelli sani di Meghan Markle? Cosa potrebbe essere? Penso che sia tutta una questione di idratazione profonda Dicono che la nostra pelle e i nostri capelli lo mostrino tutto Ad esempio – Le occhiaie profonde potrebbero segnalare problemi al fegato Le fastidiose macchie intorno alle labbra indicano una milza ingrossata Non è una bella milza, non molto carina milza E l'artista deve essere sano: essere sano, essere sano, essere sano, essere, essere, essere essere sano, essere sano, essere sano, essere, essere, essere come fortunato, l'esistenza del sistema nervoso autonomo Non c'è bisogno di controllare i battiti del cuore Il cuore batte Il cuore batte, da solo Un giorno d'estate, i colori accesi, le mie gonne Sul mio corpo Io e il mio cane Camminiamo Solo noi due , contando i passi La gonna mi passa intorno alla gamba Stiamo camminando E questo è tutto E non deve migliorare! il cuore batte da solo! Cedo la mia fiducia, lasciala battere da sola! Cedo la mia fiducia, lasciala battere, lasciami respirare! Dio ci conceda la salute, concedici, concedici la salute! Dio ci conceda la salute, dal momento che non c'è un'assicurazione medica per me Ora come mi seguiranno? Tutto in nome della salute Come si prenderanno cura di me? Tutto in nome della salute L'artista è invisibile Tutto in nome della salute Non puoi vedermi, è magico Tutto in nome della salute L'artista potrebbe essere sano: Sii sano, sii sano, sii sano, sii, sii, essere in buona salute, essere in buona salute, essere in buona salute, essere, essere, essere in un corpo sano, in un corpo sano In un corpo sano, in un corpo sano In un corpo sano, in un corpo sano Il corpo è sano.