Eurovision Song Contest: è il giorno della finale. Attesa per Mahmood e Blanco e i Måneskin

A Torino è arrivato il giorno della finale dell'Eurovision Song Contest 2022, serata che designerà il vincitore di questa edizione dell'evento musicale più seguito al mondo, con il televoto del pubblico che andrà ad aggiungersi a quello delle giurie.

In attesa dello show di questa sera, migliaia di persone si sono riversate nel centro del capoluogo piemontese con la speranza di intercettare le star della musica europea. I fan hanno preso d'assalto gli alberghi, in attesa di vedere i propri beniamini musicali entrare o uscire, i più cercati sono i Måneskin, vincitori della scorsa edizione e ospiti questa sera della finalissima, durante la quale presenteranno il loro nuovo singolo "Supermodel".

Altra ospite d'eccezione Gigliola Cinquetti, prima vincitrice italiana dell'Eurofestival, nel 1964, con "Non ho l'età", brano che tornerà a cantare questa sera.

Lo spettacolo, in diretta dal Pala Olimpico di Torino dalle 21:00 e trasmesso su Rai1, RaiPlay, Radio 2 e Rai Italia, sarà preceduto, dalle 20:35 su Rai 1, dall'anteprima con Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio, con la partecipazione di Carolina Di Domenico, in diretta dal Glass Studio di Torino. A loro anche il compito di commentare la serata per il pubblico italiano.

Venticinque i paesi in gara: 10 selezionati da ciascuna delle due semifinali, più i cinque "Big Five" (Inghilterra, Francia, Spagna, Germania e Italia) che hanno accesso diretto alla finalissima.

La scaletta di tutti gli artisti in gara