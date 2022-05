Eurovision Song Contest 2022: Cattelan, Mika e Pausini, parlano i conduttori

Si alza il sipario sulla 66° edizione dell'Eurovision Song Contest. Alla vigilia della prima semifinale, in programma per domani 10 maggio, parlano i conduttori delle tre serate di musica internazionale: Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. È infatti in programma per le 18:00 la conferenza stampa degli "hosts" al Palaolimpico di Torino.

La prima semifinale: 10 maggio

Dopo il Turquoise Carpet di ieri, domani sarà la volta della prima semifinale.

Ospiti della serata Diodato e Dardust con Benny Benassi e Sophie and The Giants. Il primo proporrà Fai rumore, il brano con cui vinse il Festival di Sanremo nel 2020 ma che non poté portare all'Eurovision di quell'anno a causa della cancellazione dell'evento causa covid (si esibì solitario all'Arena di Verona), i secondi hanno preparato un medley, The Dance of Beauty, con i successi della musica dance e elettronica italiana.

L'ordine di esibizione

A dare il via alla gara sarà l'Albania con Ronela Hajati con la canzone Sekret, a seguire Citi Zeni con la canzone Eat your salad (Lettonia), Monika Liu con la canzone Sentimentai (Lituania), Marius Bear con la canzone Boys do cry (Svizzera), LPS con la canzone Disko (Slovenia). Dopo i Kalush sarà la volta di Intelligent Music Project con la canzone Intention (Bulgaria), S10 con la canzone De diepte (Paesi Bassi), Zbod si Zdub & Fratii Advahov con la canzone Trenuletul (Moldavia), Maro con la canzone Saudade, Saudade (Portogallo), Mia Dimsic con la canzone Guilty pleasure (Croazia), Reddi con la canzone The show (Danimarca), LUM!X ft. Pia Maria con la canzone Halo (Austria), Systur con la canzone Meo haekkandi sol (Islanda), Amanda Georgiadi Tenfjord con la canzone Die together (Grecia), Subwoolfer con la canzone Give that wolf a banana (Norvegia), Rosa Linn con la canzone Snap (Armenia).