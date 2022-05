Eurovision Song Contest 2022, la prima conferenza stampa dell'Ucraina, Kalush Orchestra

Sono in corso in questi giorni le prove al Pala Olimpico di Torino in vista dell'Eurovision Song Contest. Gli artisti dei paesi in gara si esibiscono per prendere confidenza con il palco, e si presentano in conferenza stampa. In questo video gli ucraini della Kalush Orchestra, con il brano 'Stefania', una canzone - spiega Oleh Psjuk, rapper della band nel Meet & Greet - "dedicata a mia mamma, ma che ora assume sempre più significati e piace perché la famiglia in Ucraina è molto importante". "Essere qui, con il permesso del nostro Paese, è una grande responsabilità, quella di poter essere utili alla nostra nazione anche con la musica"