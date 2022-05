Eurovision Song Contest 2022: Ucraina, Norvegia e Olanda tra i primi 10 paesi in finale

Il volo del drone “Leo” che entra nel Palaolimpico sorvolando l'Eurovision Village e le note del “Nessun dorma” della Turandot di Giacomo Puccini, hanno aperto lo show, nel segno di “The sound of beauty”. Sul finale dell'incipit la voce di Sherol Dos Santos e coreografie avveniristiche. Quindi l'ingresso dei tre conduttori: Mika e Alessandro Cattelan in total black con Laura Pausini in un abito fucsia.

Arriva subito il momento della prima artista in gara. "Europe: make some noise!", grida la cantante albanese Ronela Hajati. Al ritmo dance e orientaleggiante di "Sekret" si scatena il pubblico del Pala Olimpico, avvolto da un fiume di luci e fumo. La musica dance prosegue con l'esibizione dei rappresentanti della Lettonia, i Citi Zēni, scatenati sul palco in sgargianti completi verdi, rossi, bianchi e gialli mentre fanno ballare il palazzetto al ritmo di "Eat Your Salad".

Mentre il drone "Leo" sorvola Bergamo è il momento di rallentare il ritmo e consentire al pubblico di riprendere fiato. Partono due brani melodici e ispirati come quello della lituana Monika Liu, "Sentimentai" e dello svizzero Marius Bear con "Boys do cry".

Gli sloveni Lps hanno il compito di alzare nuovamente il ritmo, e ci riescono con "Disko", brano coinvolgente eseguito attorno a una enorme sfera stroboscopica piazzata al centro del palco.

È poi il turno della colorata esibizione degli ucraini della Kalush Orchestra, musica folk alternata a strofe rap arricchite dal suono del “telynka” - antico flauto tradizionale - e passaggi di break dance. Esibizione che termina con una standing ovation e il ringraziamento della band "per il supporto all'Ucraina".

Tanto folklore e qualche incursione rock e cantautoriale nel resto della scaletta dei 17 artisti in gara: Intelligent Music Project con "Intention" (Bulgaria), S10 con "De diepte" (Paesi Bassi), Zbod si Zdub & Fratii Advahov con "Trenuletul" (Moldavia).

Maro con "Saudade, Saudade" (Portogallo), Mia Dimsic con "Guilty pleasure" (Croazia), Reddi con "The show" (Danimarca), LUM!X ft. Pia Maria con "Halo" (Austria), Systur con "Meo haekkandi sol" (Islanda), Amanda Georgiadi Tenfjord con “Die together” (Grecia), Subwoolfer con "Give that wolf a banana" già tormentone sui social (Norvegia) e Rosa Linn con "Snap" (Armenia).

Al termine dell'ultima artista in gara segue il riepilogo di tutti i brani ascoltati, per consentire al pubblico di scegliere le proprie preferenze.