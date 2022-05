L'Ucraina vince l'Eurovision Song Contest 2022. Mahmood e Blanco sesti

Durante la conferenza stampa al termine della finale il cantante della Kalush Orchestra, Oleh Psjuk, ha detto: "Faremo il possibile per ospitare l'Eurovision in una Ucraina nuova e in pace". Rispondendo poi a una domanda dei giornalisti il cantante ha aggiunto: "Cosa farò al ritorno in Ucraina? Torneremo tra due giorni, è difficile dire cosa farò. Come ogni ucraino sono pronto a lottare".

Durante le semifinali avevamo già conosciuto le esibizioni di 20 dei 25 paesi in finale, mentre per la prima volta sono andati in scena i "Big five": Italia, Francia, Germania, Spagna e Gran Bretagna.

A dare il via alla gara è stata la Repubblica Ceca (We Are Domi - Lights Off). Poi a seguire Romania: WRS - Llámame, Portogallo (MARO - Saudade, Saudade), Finlandia (The Rasmus - Jezebel), Svizzera Marius Bear - Boys Do Cry).

Prima esibizione live per la Francia degli Alvan & Ahez con "Fulenn": spettacolo di luci verdi, fiaccole ai lati del palco e un potente ritmo dance gitano. È stato poi il turno di Norvegia (Subwoolfer - Give That Wolf A Banana) e Armenia (Rosa Linn - Snap). Nona l'Italia con Mahmood e Blanco con "Brividi", anche loro alla prima esibizione live, introdotta da una simpatica gag tra Mika, Cattelan e Pausini sui vari significati della gestualità italiana.

E ancora: Spagna (Chanel - SloMo), Olanda (S10 - DeDiepte), Ucraina (Kalush Orchestra - Stefania), Germania (Malik Harris - Rockstars), Lituania (Monika Liu - Sentimentai), Azerbaijan (Nadir Rustamli - Fade To Black), Belgio (Jérémie Makiese - Miss You), Grecia (Amanda Georgiadi Tenfjord - Die Together), Islanda (Systur - MeÑ Hækkandi Sól), Moldavia (Zdob şi Zdub & Frații Advahov - Trenulețul), Svezia (Cornelia Jakobs - Hold Me Closer).

L'australiano Sheldon Riley ha terminato commosso la sua esibizione di "Not the same". Poi è stata la volta di Regno Unito (Sam Ryder - SPACE MAN), Polonia (Ochman - River), Serbia (Konstrakta - In Corpore Sano) e infine Estonia (Stefan - Hope).

Lo show dei Maneskin e Gigliola Cinquetti

A un anno di distanza dal successo con "Zitti e buoni" sono tornati sul palco dell'Eurovision i Maneskin, presentando il nuovo singolo "Supermodel" e una cover di "If I can dream", di Elvis Presley, che sarà inserita nel film "Elvis" di Baz Luhrmann.