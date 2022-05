Eurovision Song Contest: dall'Ucraina alla Grecia, i 10 promossi della prima semifinale

I Kalush Orchestra accedono alla finale dell'Eurovision Song Contest, in programma sabato 14 maggio a Torino.

Oltre all'Ucraina, alla fine della prima semifinale di Eurovision Song Contest, 10 artisti in rappresentanza di altrettanti Paesi passano il turno volando direttamente verso la finale di sabato: Marius Bear con “Boys do cry” (Svizzera), Rosa Linn con “Snap” (Armenia), Systur con “Meo haekkandi sol” (Islanda), Monika Liu con “Sentimentai” (Lituania), Maro con “Saudade, Saudade” (Portogallo), Subwoolfer con “Give that wolf a banana” (Norvegia), Amanda Georgiadi Tenfjord con “Die together” (Grecia), Kalush Orchestra con “Stefania” (Ucraina), Kalush band grande favorita della vigilia con il brano “Stefania” e S10 con “De diepte” (Paesi Bassi).

Fuori Albania, Bulgaria, Croazia, Austria, Danimarca, Lettonia, Slovenia.