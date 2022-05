Eurovision, la finale: la Grecia con Amanda Georgiadi Tenfjord

Amanda Georgiadi Tenfjord è una cantante e autrice internazionale acclamata dalla critica.

Tenfjord ha trascorso i primi anni della sua vita in Grecia, prima di trasferirsi in Norvegia con la sua famiglia, dove si è ritrovata nella stessa classe della popstress nordica Sigrid.

Lodate da pubblicazioni tra cui The Fader e NME, le sue canzoni hanno viaggiato in tutto il mondo con il supporto di artisti del calibro di Spotify e Apple, nonché grazie alle funzionalità della serie Netflix Spinning Out e alla coproduzione NRK e BBC3 Nudes.

Quando non fa musica, Amanda studia medicina e sta facendo il suo tirocinio in un ospedale per pazienti Covid-19.

Testo “Die together”:

I‘m in your back seat

You are driving me crazy

You‘re in full control

It‘s like you always known so

Are you having a good time

Doesn‘t seem like you‘re all fine

We don‘t laugh anymore

And when we cry we do it on our own

It‘s been a lovely year for us

Yeah that‘s what they say

It‘s been a hell of a year

And we‘ve been living in fear

Close to giving up

But if we die together now

We will always have each other

I won‘t lose you for another

And if we die together now

I will hold you till forever

If we die together die together now

I love you, say that you love me too

That‘s the only way we can get out of this hell we made

It‘s been a lovely year for us

Yeah that‘s what they say

It‘s been a hell of a year

And we‘ve been living in fear

Close to giving up

But if we die together now

We will always have each other

I won‘t lose you for another

And if we die together now

I will hold you till forever

If we die together die together now

Take my heart and rip it out

Bring it to the other side

Bring it to the other side

Take my heart and rip it out…

Cause if we die together now

We will always have each other

I won‘t lose you for another

And if we die together

I will hold you till forever

If we die together die together

Traduzione “Morire insieme”:

Sono sul sedile posteriore Mi stai facendo impazzire Hai il pieno controllo È come se l'avessi sempre saputo Ti stai divertendo Non sembra che tu stia bene Non ridiamo più E quando piangiamo lo facciamo da soli È stato un anno adorabile per noi Sì è quello che dicono È stato un anno infernale E abbiamo vissuto nella paura Siamo vicini a mollare Ma se moriamo insieme ora Ci saremo sempre io non ti perderò per un altro E se moriamo insieme ora ti terrò per sempredimmi che anche tu mi ami Questo è l'unico modo per uscire da questo inferno che abbiamo creato È stato un anno adorabile per noi Sì è quello che dicono È stato un anno infernale E abbiamo vissuto nella paura Vicino a mollare Ma se moriamo insieme ora ci avremo sempre l'un l'altro non ti perderò per un altro e se moriamo insieme ora ti terrò per sempre se moriamo insieme moriamo insieme ora prendi il mio cuore e strappalo fuori portalo al dall'altra parte Portalo dall'altra parte Prendi il mio cuore e strappalo via... Perché se moriamo insieme ora Ci avremo sempre l'un l'altro non ti perderò per un altro.