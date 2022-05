Eurovision, la finale: i Paesi Bassi con S10

S10 è il soprannome di Stien den Hollander, cantante, rapper e cantautrice olandese.

A soli 21 anni, l'artista si è fatta un nome come la beniamina della scena alt-pop olandese, conquistando la critica, accumulando un fedele esercito di fan e trionfando in prestigiose cerimonie di premiazione.

Nel 2016, S10 si è occupata di scrivere, registrare e autoprodurre il suo primo mini-album, Antipsychotica. Il passaparola fece esplodere la popolarità del talento creativo, fino ad ottenere un ambito contratto discografico l'anno successivo, all'età di 17 anni.

Con milioni di stream al suo seguito, collaborazioni con alcuni dei più grandi artisti olandesi e recensioni entusiastiche di critici musicali, l'headliner di Hoorn continua a forgiare il proprio percorso nell'industria musicale.

Testo “De Diepte”:

Ken je het gevoel dat, dat je droom niet uitkomt

Ben je wel eens bang dat het altijd zo blijft

Want het regent alle dagen en ik zie geen hand voor ogen

Jij en ik toch samen, dat zou altijd zo zijn

Tadada dadadadada dada dadadadadada, Tadada dadadadadada

Oeoeo

aha

Hier in de diepte hoor ik steeds maar weer je naam

Oeoeo

aha

Oh mijn lief wat moet ik nou

Ik zit diep en ik wil jou niet laten gaan

Ik schuil onder de tafel en ik hoop dat jij me vindt

Ik wacht al heel de avond, oh ik lijk wel een kind

Ik bijt weer op mijn tanden en ik weet dat jij dat ook doet

Maar god wat moet ik anders, wanneer is het genoeg

Tadada dadadadada dada dadadadadada, Tadada dadadadada da

Oeoeo

aha

Hier in de diepte hoor ik steeds maar weer je naam

Oeoeo

aha

Oh mijn lief wat moet ik nou

Ik zit diep en ik wil jou niet laten gaan

Nee nee, nee nee

Jou niet laten gaan

Tadada dadadadada dada dadadadadada, Tadada dadadadada da

Oeoeo

aha

Hier in de diepte hoor ik steeds maar weer je naam

Oeoeo

aha

Oh mijn lief wat moet ik nou

Ik zit diep en ik wil jou niet laten gaan



Traduzione “Nel profondo”:

Conosci la sensazione che il tuo sogno non si avvererà mai Hai paura a volte Le cose non cambieranno mai Perché ogni giorno piove E non riesco a vedere dove sto andando Io e te insieme, giusto? Doveva essere per sempre Tadada dadadada dada dadadadadada, Tadada dadadadadada Oeoeo aha Qua fuori nel profondo continuo a sentire il tuo nome Oeoeo Aaah Oh mio caro, cosa dovrei fare? Sono troppo in profondità e non voglio lasciarti andare Mi nascondo sotto il tavolo E spero che mi troverai Ho aspettato tutta la notte Oh mi sto comportando come un bambino io' Mi sto trattenendo e tirando su E so che fai lo stesso Ma dio, che altra scelta ho? Quando sarà sufficiente? Tadada dadadadada dada dadadadadada, Tadada dadadadadada Oeoeo aha Qua fuori nel profondo continuo a sentire il tuo nome Oeoeo Aaah Oh mio caro, cosa dovrei fare? Sono troppo in profondità e non voglio lasciarti andare No No No No Non lasciarti andare Tadada dadadadada dada dadadadadada, Tadada dadadadadada Oeoeo aha Qui nel profondo continuo a sentire il tuo nome Oeoeo Aaah Oh mio caro, cosa dovrei fare? Sono troppo in profondità e non voglio lasciarti andare.