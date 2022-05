Eurovision, la finale: la Lituania con Monika Liu

Monica Liu è una delle artiste più famose e rispettate della Lituania.

Dopo essersi laureata all'Università di Klaipėda, dove ha studiato jazz, Monica, giramondo, ha trascorso del tempo studiando in Massachusetts, vivendo a Londra, prima di stabilirsi a Vilnius.

Dal suo debutto nel 2015, Liu ha pubblicato tre album e molti altri singoli. Il suo repertorio è così impressionante che è stata chiamata a far parte del pannello di due dei più grandi talent show lituani: The Voice e The Masked Singer .

Secondo l'artista, ha preso in considerazione l'idea di salire sul palco dell'Eurovision per molti anni, e il momento si è rivelato giusto per lei ora, sulla composizione di Sentimentai , che è stata scritta e registrata a Londra.

Testo “Sentimentai”:

Tuk

Tuk tuk

Naktį į širdį pasibeldžia

Ilgesio pilna

Atminimų lydima

Dvasia

Tu, tai tu, tai tu

Seniai matytas veide

Ko juokies lyg klounas

Iš mano spindinčių akių?

Sukasi ratu galvoje momentai

Bėga bėga ten, kur ir Tu

Milijonas rožių lyg sentimentai

Skęsta jūroje debesų

Ah…

Ošia jūra nerami

Man ašaros akyse

Viskas - jis nebesugrįš niekada

Jis atplaukė juoda puta

Pamenu, kaip stoviu Nidos kopų vidury

Ir žuvėdrai moju

Toli, toli…

Sukasi ratu galvoje momentai

Bėga bėga ten, kur ir Tu

Milijonas rožių lyg sentimentai

Skęsta jūroje debesų

Sukasi ratu galvoje momentai

Bėga bėga ten, kur ir Tu

Milijonas rožių lyg sentimentai

Skęsta jūroje debesų

Traduzione “Sentimenti”:

Bussare bussare bussare Di notte, sta bussando nel mio cuore Pieno di desiderio Uno spirito, Accompagnato da ricordi. Tu, sei tu, sei tu Una faccia vista tanto tempo fa Perché ridi come un clown Ai miei occhi vitrei? Momenti che girano nella mia testa Stanno correndo indietro verso te Un milione di rose come sentimenti Annegando in un mare di nuvole Ah... Il mare inquieto mormora Ci sono le lacrime nei miei occhi Ecco fatto - non torna mai Nuotava nella schiuma nera Ricordo che stavo in mezzo alle dune di Nida E salutavo un gabbiano Così lontano, molto lontano... Momenti che girano nella mia testa Stanno correndo indietro verso te Un milione di rose come sentimenti Annegando nel mare di nuvole I momenti girano intorno nella mia testa stanno correndo indietro da te, un milione di rose come sentimenti stanno affogando in un mare di nuvole.