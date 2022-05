Eurovision, la prima semifinale: l'Armenia con Rosa Linn

Nata e cresciuta a Vanadzor, la cantautrice Rosa Linn rappresenta l'Armenia a Torino.

Con le sue stesse parole, Rosa dice: “Dall'esterno, guardando dentro, le probabilità sembravano essere contro di me - una ragazza sconosciuta di una piccola città dell'Armenia. Ma il potere della manifestazione è reale quando è combinato con il duro lavoro; persistenza; e solo mettersi in gioco. Sono entusiasta di far entrare le persone nel mio mondo interiore attraverso la mia musica”.

Rosa spera di seguire le orme della controparte Junior Eurovision del suo paese, Maléna, che ha vinto l'ultimo Junior Contest per l'Armenia a Parigi lo scorso dicembre.

Testo “Snap”:

It‘s 4am

I can‘t turn my head off

Wishing these memories would fade

They never do

Turns out people lied

They said just snap your fingers

As if it was really that easy

For me to get over you

I just need time

Snappin‘ 1, 2, where are you?

You‘re still in my heart

Snappin 3, 4, don‘t need you here anymore

Get out of my heart

‘Cause I might snap

I‘m writing a song

Said this is the last one

But how many last songs are left?

I‘m losing count

Since June 22

My heart‘s been on fire

I‘ve been spending my nights

In the rain trying to put it out

So I‘m snappin 1, 2, where are you?

You‘re still in my heart

Snappin 3, 4, don‘t need you here anymore

Get out of my heart

‘Cause I might snap

Oh-oh, Cause I might snap

Oh-oh

And if one more person says you should get over it

Oh I might stop talking to people before I snap, snap, snap

Oh I might stop talking to people before I snap

Snappin 1, 2, where are you? (Where are you?)

You‘re still in my heart (Still in my heart)

Snappin 3, 4, don‘t need you here anymore (Need you here anymore)

Get out of my heart

‘Cause I might snap

Oh-oh, Cause I might snap

Oh-oh (Get out of my heart)

Cause I might snap

Get out of my heart, yeah

Cause I might snap

Traduzione “Spezzare”:

Sono le 4 del mattino Non riesco a spegnere la testa Sperando che questi ricordi svaniscano Non lo fanno mai Si scopre che le persone hanno mentito Hanno detto solo schioccare le dita Come se fosse davvero così facile Per me superarti Ho solo bisogno di tempo Scattare 1, 2 , Dove sei? Sei ancora nel mio cuore Snappin 3, 4, non ho più bisogno di te qui Esci dal mio cuore Perché potrei scattare Sto scrivendo una canzone Ha detto che questa è l'ultima Ma quante ultime canzoni sono rimaste? Sto perdendo il conto Dal 22 giugno Il mio cuore è in fiamme Ho passato le mie notti sotto la pioggia cercando di spegnerlo Quindi sto scattando 1, 2, dove sei? Sei ancora nel mio cuore Snappin 3, 4, non ho più bisogno di te qui Esci dal mio cuore Perché potrei spezzarmi Oh-oh, Perché potrei spezzarmi Oh-oh E se un'altra persona dice che dovresti farla finita it Oh potrei smettere di parlare con le persone prima di scattare, scattare, snap Oh potrei smettere di parlare con le persone prima di scattare Snappin 1, 2, dove sei? (Dove sei?) Sei ancora nel mio cuore (Ancora nel mio cuore) Snappin 3, 4, non ho più bisogno di te qui (Ho più bisogno di te qui) Esci dal mio cuore Perché potrei scattare Oh-oh Perché potrei spezzarmi Oh-oh (Esci dal mio cuore) Perché potrei spezzarmi Esci dal mio cuore, sì Perché potrei spezzarmi.