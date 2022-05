Eurovision, la prima semifinale: l'esibizione della Croazia con Mia Dimšić

Mia è una cantante croata giramondo con una serie di successi al suo attivo.

Nata a Osijek, la carriera musicale di Dimšić è iniziata quando il gruppo rock Džentlmeni l'ha invitata ad accompagnarli a esibirsi negli Stati Uniti e in Canada. Al termine del tour, non è passato molto tempo prima che la cantante iniziasse a comporre il proprio materiale da solista; citando icone come Norah Jones, Kacey Musgraves e Taylor Swift come maggiori influenze.

La creatività di Mia da allora ha portato a due album in vetta alle classifiche (più un album di Natale che ha raggiunto il numero 2) e 6 singoli al numero uno delle classifiche croate.

E nonostante sia relativamente giovane, i successi della cantante sono stati così notevoli che ha già pubblicato il suo libro di memorie... Cesta Do Sna (La strada per un sogno).

Testo “Guilty pleasure”:

Guilty pleasure

Dreamt of you last night

Woke up

You weren‘t there

Five nights in a row

Of dreams

I‘d never share

You come without a warning

Early in the morning

Timing‘s never been our thing

Leaving me with guilt

The only souvenir you bring

I‘m with him and you‘re a secret treasure

He‘s devotion, you‘re a guilty pleasure

I‘m with him and this is real life, honey

Guess the joke‘s no longer funny

I‘m with him until the death do us part

But it doesn‘t do for this hungry heart

I‘m with him, but in my frantic head

You always come and say

Would you run away

Would you run away with me

Would you run away

Would you run away

One love is enough

That‘s all you ever get

Least that‘s what they tell you

Still, I can‘t forget

Eyes like burning ashes

Till the sunlight flashes

Can‘t recall what I‘ve been taught

Captivated by the thunderstorm

In which I‘m caught

I‘m with him and you‘re a secret treasure

He‘s devotion, you‘re a guilty pleasure

I‘m with him and this is real life, honey

Guess the joke‘s no longer funny

I‘m with him until the death do us part

But it doesn‘t do for this hungry heart

I‘m with him, but in my frantic head

You always come and say

Would you run away

Would you run away with me

Would you run away

Would you run away

In this real life there‘s no way

In this real life I have to stay

In this real life there‘s no way

In this real life

Traduzione “Piacere colpevole”:

Piacere colpevole Ti ho sognato la notte scorsa Mi sono svegliato Non c'eri Cinque notti di fila Di sogni che non condividerei mai Vieni senza preavviso La mattina presto Il tempismo non è mai stato il nostro problema Lasciandomi con il senso di colpa L'unico souvenir che porti sono con lui e tu sei un tesoro segreto lui è devozione, sei un piacere colpevole io sono con lui e questa è la vita reale tesoro immagino che lo scherzo non sia più divertente sono con lui fino alla morte ci separi ma non fa per questo cuore affamato io sono con lui, ma nella mia testa frenetica vieni sempre a dire scapperesti scapperesti scapperesti con me scapperesti scapperesti un solo amore è tutto questo è tutto tu mai ottenere almeno questo è quello che ti dicono ancora,Non posso dimenticare Occhi come ceneri ardenti Finché la luce del sole non lampeggia Non riesco a ricordare cosa mi è stato insegnato Affascinato dal temporale In cui sono preso Sono con lui e tu sei un tesoro segreto Lui è devozione, tu' re un piacere colpevole sono con lui e questa è la vita reale, tesoro immagino che lo scherzo non sia più divertente sono con lui fino alla morte separaci ma non va bene per questo cuore affamato sono con lui, ma nella mia testa frenetica vieni sempre e dici scapperesti scapperesti con me scapperesti scapperesti scapperesti in questa vita reale non c'è modo in questa vita reale devo restare in questa vita reale non c'è modo questa vita realetesoro, immagino che lo scherzo non sia più divertente io sono con lui fino alla morte se ci separi ma non va bene per questo cuore affamato io sono con lui, ma nella mia testa frenetica vieni sempre e dici scapperesti vorresti scappi con me scapperesti scapperesti in questa vita reale non c'è modo in questa vita reale devo restare in questa vita reale non c'è modo in questa vita realetesoro, immagino che lo scherzo non sia più divertente io sono con lui fino alla morte se ci separi ma non va bene per questo cuore affamato io sono con lui, ma nella mia testa frenetica vieni sempre e dici scapperesti vorresti scappi con me scapperesti scapperesti in questa vita reale non c'è modo in questa vita reale devo restare in questa vita reale non c'è modo in questa vita reale.