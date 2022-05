Eurovision, la prima semifinale: la Moldavia con Zdob şi Zdub & Advahov Brothers

Gli Zdob şi Zdub sono una band diventata famosa tanto per i loro spettacoli dal vivo di grande effetto quanto per le loro melodie orecchiabili.

La band esiste dal 1994, affinando la propria arte con un programma quasi costante di concerti, tour e apparizioni ai festival, e riuscendo a pubblicare 10 album nel frattempo.

Il loro debutto all'Eurovision è stata anche la prima uscita della Moldavia al Contest, in cui Zdob și Zdub ha regalato alla loro nazione un 6° posto con la canzone Boonika Bate Toba. Sono tornati di nuovo nel 2011 con So Lucky, arrivando ancora una volta al gran finale e regalando alla Moldavia un 12° posto di cui essere orgogliosi.

Alla band si sono uniti a Torino gli Advahov Brothers: due musicisti così popolari in Moldavia da avere persino la loro orchestra folk, che suonano spesso in eventi da tutto esaurito in tutto il loro paese. Zdob şi Zdub e Advahov Brothers hanno in programma di pubblicare un intero album di materiale insieme.

Testo “Trenulețul”:

Merge trenul, parcă zboară,

Dint-o țară-n altă țară.

Merge și nu poate pricepe:

Care țară? Unde-ncepe?

Țară veche, țară nouă,

Parcă-i una, parcă-s două.

Ba aparte, ba-mpreună,

Parcă-s două, parcă-i una.

Hey how! Let’s go!

Folklore și Rock’n’roll.

Pleacă trenul! Unde esti?

Chisinău – București.

Și-ntr-o țară, și-n cealaltă

Joacă hora laolaltă.

Și în fiecare țară

Face farmece vioara.

Când ajunge trenu-n gară,

Parcă n-a ieșit din țară,

Parcă-a mers, fără să iasă,

De acasă pân-acasă.

Hey how! Let’s go!

Folklore și Rock’n’roll

Pleacă trenul! Unde esti?

Chisinău – București.

Traduzione “Treno”:

Il treno va, proprio come vola Da un paese all'altro Va ma confuso: qual è il paese? sono fusi? È vecchio o è nuovo? Sembra uno, ma anche due Entrambi insieme e separati Ce ne sono due? O solo una parte? Dai su, andiamo! Folklore e Rock'n'roll. Il percorso del treno è da est a ovest di Chisinau – Bucarest! Sia in quella terra che in questa Balliamo hora - è una beatitudine E in ogni paese all'interno di Magic è fatto con il violino Quando il treno arriva a una tribuna Sembra quasi la stessa terra Sembra di essere andato senza cambiamenti Da casa a casa. Che scambio! Dai su, andiamo! Folklore e Rock'n'roll. Il percorso del treno è da est a ovest di Chisinau – Bucarest! Andando veloce, andando bene Treno della nostra nazionalità Ma non può comprendere Qual è il paese? Dov'è la fine? È vecchio o è nuovo? Sembra uno, ma anche due Entrambi insieme e separati Ce ne sono due? O solo una parte? Dai su, andiamo! Folklore e Rock'n'roll. Il percorso del treno è da est a ovest di Chisinau – Bucarest!