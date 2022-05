Eurovision, la prima semifinale: il Portogallo con MARO

Fu solo quando compì 19 anni che MARO si rese conto che voleva dedicarsi alla musica a tempo pieno.

Laureatasi al Berklee College of Music nel 2017, la cantante ha preso la decisione difficile di trasferirsi a Los Angeles invece di tornare a casa in Portogallo.

Nel suo primo anno a Los Angeles, l'artista ha pubblicato sei album autoprodotti e scritti da sé. Durante questo periodo, il suo Instagram ha attirato l'attenzione del vincitore del Grammy, Jacob Collier, che l'ha invitata a unirsi alla sua band di debutto in tournée come cantante e strumentista in primo piano.

MARO ha supportato Jessie J, Fatai, ¿Téo?, e sta attualmente aprendo per il tour europeo di Charlotte Cardin.

A Torino, l'artista sarà affiancata sul palco da cinque coristi. Per la sua partecipazione ha invitato Beatriz Fonseca, Beatriz Pessoa e Carolina Leite (che si sono esibite con lei nella finale nazionale portoghese) e aggiunge due nuovi nomi alla sua troupe; Diana Castro e Milhanas (che sono state le interpreti di due canzoni del Festival da Canção 2022 Grand Final).

Testo “Saudade, saudade”:

I‘ve tried to write a million other songs but

Somehow I can‘t move on, oh you‘re gone

Takes time, alright, and I know it‘s no one‘s fault, but

Somehow I can‘t move on, oh you‘re gone

Saudade, saudade

Nothing more that I can say says it in a better way

Saudade, saudade

Nothing more that I can say says it in a better way

Tem tanto que trago comigo, foi sempre o meu porto de abrigo

E agora nada faz sentido, perdi o meu melhor amigo

E se não for demais, peço por sinais

Resta uma só palavra

Saudade, saudade

Nothing more that I can say says it in a better way

Saudade, saudade

Nothing more that I can say says it in a better way

Nothing more that I can say says it in a better way

I‘ve tried, alright, but it‘s killing me inside

Thought you‘d be by my side always

Traduzione “Nostalgia, nostalgia”:

Ho provato a scrivere un milione di altre canzoni ma in qualche modo non riesco ad andare avanti, oh te ne sei andato ci vuole tempo, va bene, e so che non è colpa di nessuno, ma in qualche modo non riesco ad andare avanti, oh sei andato Saudade, saudade Niente di più che posso dire lo dice in un modo migliore Saudade, saudade Niente di più che posso dire lo dice in un modo migliore Tem tanto que trago comigo, foi semper o meu porto de abrigo E agora nada faz sentido, perdi o meu melhor amigo E se não for demais, peço por sinais Resta uma só palavra Saudade, saudade Niente di più che posso dire lo dice in un modo migliore Saudade, saudade Niente di più che posso dire lo dice in un modo migliore Niente di più che posso dire lo dice in un modo migliore ci ho provato, va bene, ma mi sta uccidendo dentro pensavo saresti sempre al mio fianco.