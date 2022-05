Eurovision, la prima semifinale: l'Ucraina con la Kalush Orchestra

Kalush Orchestra è una band hip-hop ucraina che combina motivi etnici con suoni moderni utilizzando diversi strumenti folk.

La band prende il nome dalla città ucraina di Kalush. Situata ai piedi dei Carpazi, funge da mascotte che ispira la band a coinvolgere diversi elementi folk e autentica musica ucraina nelle loro canzoni. Inoltre, è la città natale del membro della band Oleh Psiuk.

La loro canzone Eurovision, Stefania, è un tributo alla madre di Oleh, che ha sentito il brano per la prima volta solo quando ha visto la band competere nello spettacolo di selezione Eurovision dell'Ucraina, Vidbir.

Uno dei membri del gruppo ha già esperienza dell'Eurovision Song Contest: Ihor si è recato a Rotterdam l'anno scorso per competere con l'altra sua band, i Go_A.

Testo “Stefania”:

Стефанія мамо мамо Стефанія,

Розквітає поле, а вона сивіє,

Заспівай мені мамо колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово.

Вона мене колисала дала мені ритм і напевне силу волі не забрати в мене бо дала вона

Напевне знала може більше і від соломона, ломаними дорогами прийду я завжди тебе

Вона не розБудить не будить, мене в сильні бурі

Забере в бабулі 2 дулі, ніби вони кулі

Дуже добре знала мене не була обманута, як була дуже втомлена, гойдала мене в такт

Стефанія мамо мамо Стефанія,

Розквітає поле, а вона сивіє,

Заспівай мені мамо колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово.

Я не в пеленах но ма, но ма, хватить, як би я не виріс на виріст, за речі платить Я не мала дитина, вона далі нерви тратить, я гуляв, шлях би тебе трафив, Ти все молода о мамо на піку, якщо не ціню опіку на піку слави мені втупіку Забивайте піку цю піку я би попік спік, своєю любов‘ю

Стефанія мамо мамо Стефанія,

Розквітає поле, а вона сивіє,

Заспівай мені мамо колискову,

Хочу ще почути твоє рідне слово

Traduzione “Stefania”:

Madre Stefania Stefania madre Il campo è in fiore, ma i suoi capelli stanno diventando grigi Madre, cantami la ninna nanna Voglio sentire la tua cara parola Mi cullava da piccola, mi dava un ritmo, E non puoi togliere forza di volontà da me, come l'ho presa io da lei Penso che sapesse più di re Salomone. Troverò sempre la strada di casa, anche se tutte le strade sono distrutte Non mi sveglierebbe nemmeno se fuori ci fosse un temporale O se c'è stata una tempesta tra lei e la nonna, Si fidava di me più di tutti gli altri Anche quando era stanca, continuava a cullarmi Lully-lully-ninna nanna Madre Stefania Stefania madre Il campo è in fiore, ma i suoi capelli stanno diventando grigi Madre, cantami la ninna nanna Voglio sentire la tua cara parola Non sono più una bambina, ma mi tratterà sempre come tale Non sono più una bambina, ma continua a preoccuparsi per me, ogni volta che esco Madre, sei ancora giovane. Se non apprezzo la tua gentilezza, mi sto muovendo verso un vicolo cieco Ma il mio amore per te non ha fine. Madre Stefania Stefania madre Il campo è in fiore, ma i suoi capelli stanno diventando grigi Madre, cantami la ninna nanna Voglio sentire la tua cara parola.