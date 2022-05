Eurovision2022: in Ucraina presto un francobollo per celebrare la vittoria della Kalush Orchestra

Le poste ucraine, Ukrposhta, hanno annunciato che verrà emesso un francobollo per celebrare la vittoria della Kalush Orchestra all'Eurovision Song Contest 2022. Il design del francobollo, ha aggiunto su Facebook il presidente delle Poste, Igor Smilyansky, sarà concordato con gli organizzatori del concorso per non violare i diritti di proprietà intellettuale. La band ucraina ha trionfato a Torino con il brano Stefania con 631 voti, di cui ben 440 ricevuti con il televoto degli spettatori europei.

La Kalush Orchestra per i bookmakers aveva la vittoria in tasca già da settimane. Ed è stato il pubblico da casa a portare dritti al primo posto il gruppo che, qualche ora prima, dopo la sua esibizione, aveva anche lanciato un appello per la liberazione dell'Ucraina: "Aiutatate l'Ucraina e Mariupol, aiutate Azovstal!".

La band ucraina, per la quale aveva gioito sui social anche il presidente Zelensky: "Il nostro coraggio impressiona il mondo, la nostra musica conquista l'Europa", ha messo al secondo posto della classifica stilata dalle giurie nazionali e dal televoto il Regno Unito, al terzo la Spagna.