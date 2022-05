A Montecarlo la prima fila è tutta Ferrari: le rosse di Leclerc e Sainz più veloci di tutti

Charles Leclerc, su Ferrari, partirà in pole position nel Gp di Monaco, settima prova del mondiale di Formula 1. Con il tempo di 1'11''376, il monegasco ha preceduto il compagno di squadra Carlos Sainz, per una prima fila tutta Ferrari.

Alle loro spalle le due Red Bull, con Sergio Perez davanti a Max Verstappen. In terza fila Lando Norris (McLaren) e George Russell (Mercedes).

Sul circuito cittadino di Montecarlo, il pilota monegasco è stato il più veloce e ha messo la sua Ferrari davanti a tutti. Alle sue spalle, il compagno di squadra Carlos Sainz coinvolto, suo malgrado, quando mancavano 30 secondi alla fine del Q1, in un incidente in piena curva, a pochi metri dall'ingresso nel tunnel. Il pilota della Ferrari si è trovato di traverso Sergio Perez, che aveva terminato la sua corsa contro il guarde rail, e non ha potuto evitarlo. Qualifiche terminate con qualche secondo d'anticipo quindi per l'incidente di Perez che ha bloccato tutti gli altri a circa 30" dal termine delle qualifiche.

Solo ottavo Lewis Hamilton (Mercedes), alle spalle di Fernando Alonso (Alpine). Completano la Top 10 Sebastian Vettel (Aston Martin) ed Esteban Ocon (Alpine).

C'è soddisfazione in casa Ferrari per il buon andamento delle qualificazioni di oggi, cosa che lascia ben sperare per la gara di domani.