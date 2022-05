Fedez e J-Ax, pace fatta dopo quattro anni e l'annuncio di un progetto insieme

Era nell'aria da qualche giorno e finalmente oggi è arrivata la conferma: Fedez e J-Ax hanno fatto pace pubblicamente e postato le immagini dell'abbraccio. Il rapper, marito di Chiara Ferragni, non era più nella pelle questa mattina e ha cominciato a preparare i followers anticipando che, di lì a poco, sarebbe arrivato un annuncio importante.

Infatti, dopo un paio d'ore, i due cantanti insieme spiegano di aver fatto pace dopo quattro anni di silenzio. Dopo anni di battibecchi e tensioni a distanza, dunque è pace fatta e gli artisti hanno anche annunciato che collaboreranno per un progetto dedicato a Milano.

"Abbiamo imparato che è facile lasciarsi le persone alle spalle e che invece per mettere da parte l’orgoglio e tornare a riabbracciarsi anche quando ci si è fatto del male ci vuole coraggio - hanno scritto i due cantanti in un messaggio congiunto -. In questo momento storico dove essere divisi è normale e avere nemici è quasi uno status symbol, archiviare le differenze e focalizzarsi sui momenti belli vissuti insieme forse è la cosa più giusta per vivere un’esistenza serena".