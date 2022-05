Cannes, attesa per la Palma d'Oro: pronostici e favoriti

Quale tra i 21 lungometraggi in concorso si aggiudicherà la Palma d'oro alla 75esima edizione del Festival del cinema di Cannes? Il verdetto della giuria presieduta dal francese Vincent Lindon è atteso per le 20.30 di sabato sera.

E l'Italia dovrebbe rientrare nel Palmares. L'organizzazione del festival ha richiamato i registi belgi del film italiano Le 8 Montagne con Luca Marinelli e Alessandro Borghi, tratto dal romanzo di Paolo Cognetti e girato in Valle d'Aosta, prodotto da Wildside e distribuito da Vision. Come da regole non si sa per quale premio (sceneggiatura? regia?) sperando non sia una chiamata senza premio come pure accaduto anni fa.

Tra i titoli da tenere d'occhio, c'è “Closer”, di Lukas Dhont, giovane autore belga apprezzatissimo per il suo precedente lungometraggio, Girl (2018) all'epoca trionfatore nella sezione Un Certain Regard. Il film ha vinto già per i minuti di applausi ricevuti nella proiezione ufficiali: ben 12.

È piaciuto molto alla critica anche “Decision to Leave” del sudcoreano Park Chan-wook, sua la trilogia della vendetta, fra cui spiccava Old Boy, Gran Prix sulla Croisette nel 2003, e che porterebbe così la seconda Palma d'Oro in Corea del Sud, tre anni dopo "Parasite" di Bong Joon-ho.

I fratelli Dardenne potrebbero ricevere la loro terza Palma con “Tori e Lokita”: sarebbe la prima volta nella storia di Cannes. In corsa anche "Broker" del giapponese Hirokazu Kore'eda che ha già vinto il premio della giuria ecumenica. È una poetica rilettura del dramma dei bambini abbandonati e rivenduti. In questo film a correre come miglior attore c'è anche il mattatore coreano, Song Kang-ho (il Mr Kim di Parasite).

Altro film in concorso già premiato è "Boy from heaven" di Tarik Saleh, insignito del Premio François Chalais, che premia un film che “rispecchia al meglio la realtà del mondo”.

Tra i favoriti anche l'americano James Gray, molto autobiografico in "Armageddon Time" che racconta del Queens degli anni Ottanta e il film "Tchaikovsky's Wife" del russo Kirill Serebrennikov, sulla moglie del compositore.

“Les amandiers” di Valeria Bruni Tedeschi, film mezzo italiano sul ricordo sincopato della giovinezza della regista a Parigi, è piaciuto a tutti, ma ha un problema: la figlia del presidente di giuria, Vincent Lindon, è nel cast.

Ha buone possibilità anche “Triangle of sadness” di Ostlund, che nel 2017 aveva vinto la Palma d'oro con The square.

A “Nostalgia” di Mario Martone, i critici francesi hanno dato due palme: il film sembra avere più chance per una candidatura come miglior attore a Pierfrancesco Favino.