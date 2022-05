Festival del cinema di Cannes, la notte dei premi: premio della Giuria a "Le 8 montagne"

Con la trionfale sfilata sul red carpet della giuria, si è avviato alla conclusione il 75° Festival di Cannes che fra poco farà conoscere i premi più ambiti, il palmares annunciato nella cerimonia di chiusura al Palais des Festivals. La sfilata sul red carpet è uno degli eventi più glamour del pianeta cinema.

Vincent Lindon e la sua équipe hanno completato le loro scelte, riuniti fino a mezzogiorno, in una villa sulle alture della Costa Azzurra. Intorno al presidente, il magnetico e talentuoso interprete premiato a Cannes nel 2015 come migliore interpretazione maschile per il film “La legge del mercato”, hanno sfilato gli altri membri: Deepika Padukone, in uno sfolgorante sari a balze bianco, accessoriato con una collana di perle altrettanto sbalorditiva, Jasmine Trinca, che a Cannes nel 2001 celebrò il suo debutto con la Palma d'Oro per La stanza del figlio di Nanni Moretti; Joachim Trier, il regista norvegese rivelazione del 2021 grazie al suo “La persona peggiore del mondo”, presentato proprio a Cannes lo scorso anno, Asghar Farhadi, il regista iraniano premio Oscar per Una separazione (2011) e Il cliente (2016), e premiato a Cannes lo scorso anno con il Grand Prix Speciale della Giuria per l'intenso Un eroe; con loro gli alti membri della giuria Noomi Rapace, Jeff Nichols, Ladj Ly e Rebecca Hall.

La presentatrice della cerimonia è l'attrice belga Virginie Efira, ormai un'icona del cinema francese.

Migliore attrice Zar Amir Ebrahimi per Holy Spider

Il Premio per la migliore interpretazione femminile al 75° festival di Cannes è stato vinto da Zar Amir Ebrahimi in “Holy Spider” (Les nuits de Mashhad) di Ali Abbasi.

Zar Amir Ebrahimi, che ha appena vinto la Palma come miglior attrice in Holy Spyder e diventata famosa per la serie televisiva Nargess, andata in onda in Iran nel 2006, è stata travolta da uno scandalo sessuale l'anno dopo, al culmine della fama. È stato diffuso, infatti, un video che la riprendeva mentre faceva sesso con un giovane e conteneva le scene più intime della sua vita: un episodio che ha devastato la vita professionale, bloccando la sua carriera nel cinema e nella televisione iraniani. Pur avendo negato le accuse mosse contro di lei, è stata condannata al carcere dal tribunale e ha lasciato l'Iran per la Francia prima che venisse reclusa.