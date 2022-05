Finale Conference League, è caccia al biglietto online

La vendita dei biglietti per la finale di Conference League 2022 tra Roma e Feyenoord è iniziata esclusivamente su UEFA.com il 10 maggio alle 12:00 e proseguirà fino all'esaurimento dei biglietti. I biglietti saranno venduti in base all'ordine di arrivo. Sarà possibile acquistarne fino a quattro a persona. Come al solito, ai tifosi e al pubblico generico viene assegnata la maggior parte dei biglietti per la finale, che si giocherà tra Roma e Feyenoord all'Arena Nazionale (Arena Kombëtare) di Tirana, in Albania, mercoledì 25 maggio, con inizio alle 21:00.

Un totale di 16.500 biglietti su 20.000 (la capienza dello stadio per la finale) sono a disposizione dei tifosi e del pubblico generico. Le due squadre che raggiungono la finale ne hanno ricevuti 4.000 ciascuna, mentre 8.500 biglietti sono in vendita per i tifosi di tutto il mondo tramite UEFA.com. 6.000 dei biglietti riservati ai tifosi delle due squadre sono stati offerti gratuitamente per premiare i tifosi che sono stati più vicini alla propria squadra durante la pandemia. Il processo di vendita e di assegnazione dei biglietti riservati ai tifosi delle squadre finaliste è gestito dai due club, compresa l'assegnazione dei biglietti gratuiti.

I tagliandi rimanenti sono destinati alla struttura organizzativa locale, alla UEFA, alle federazioni nazionali, ai partner commerciali e alle emittenti. Le categorie di prezzo dei biglietti per il pubblico generico sono: Categoria 4: €25, Categoria 3: €45, Categoria 2: €85, Categoria 1: €125. I biglietti riservati ai tifosi con disabilità sono disponibili a €25 (biglietto al prezzo della categoria 4 più un biglietto gratuito per l'accompagnatore).