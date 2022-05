Finisce la fuga del detenuto e della guardia, evasi dal carcere per amore

Tra i due, data la prossimità a cui la vita carceraria per forza di cose obbliga, sarebbe nato un sentimento affettivo, qualcosa di più di una semplice simpatia. Secondo indiscrezioni apprese in seguito, fra i due c'era una relazione che andava avanti da anni . Da qui, la pazza idea: fuggire insieme per godersi il loro amore spensierato. Casey e Vicky hanno escogitato un pretesto per lasciare il penitenziario, lo scorso 29 aprile: l’agente White ha finto di dover accompagnare il detenuto a un appuntamento con uno psicologo. Ma quando le autorità carcerarie hanno constatato l’assenza dei due e il fatto che quella visita non era stata programmata, hanno scoperto le reali intenzioni della coppia.

Inizialmente si temeva che Vicky, nominata più volte agente modello e a un passo dalla pensione, fosse stata rapita dal detenuto ma con il passare dei giorni è apparso chiaro che la fuga fosse stata premeditata. Nonostante i loro cognomi corrispondenti, Casey e Vicky non sono imparentati. Le autorità, nel diffondere le generalità dei due, hanno avvertito che il detenuto 38enne dovesse essere considerato “armato ed estremamente pericoloso”, anche in virtù del fatto che avesse accesso alla pistola d’ordinanza della secondina. In un video, diffuso venerdì scorso, è stato ripreso il momento della fuga dal penitenziario.

I due sono riusciti a nascondersi per una settimana, spostandosi dall'Alabama all'Indiana dove sono stati fermati al termine di un inseguimento. I fuggitivi, a bordo di un pickup che si sospetta sia stato rubato in Tennessee, dopo aver guidato per quasi 200 miglia, sono stati fermati vicino a Evansville, in Indiana. Gli sceriffi hanno infatti inseguito il mezzo guidato da Casey White, fino a quando il pickup si è andato a schiantare, interrompendone la fuga. Vicky White è stata portata in ospedale. Al momento, si trovano entrambi sotto custodia della polizia, ha comunicato lo sceriffo della contea di Lauderdale, Rick Singleton.

È la realtà che non riesce a copiare la fantasia. Una storia simile l'avevamo vista in Orange is the new black, la serie statunitense ambientata in un penitenziario femminile, dove tra una delle detenute, Daya, e l’agente penitenziario John Bennett nasce un forte sentimento. Nella serie l'happy end è di rigore, nella realtà l'amore tra Casey e Vicky finirà in due grigie celle, lontane tra loro.