In Cina spopola il cantante Will Liu che insegna a tenersi in forma sui social

I suoi 55 milioni di follower farebbero impallidire anche Chiara Ferragni. Anche perché i numeri sono in costante aumento. A totalizzarli è il cantante cinese Liu Genghong meglio conosciuto come Will Liu, ex membro della boy band SBDW, poi solista, tra gli autori della canzone delle Olimpiadi di Pechino del 2008. Questa volta però, a 49 anni compiuti, sta diventando sempre più famoso non per la sua musica, ma per i video dedicati al fitness che posta sui social media, soprattutto Douyin, la versione cinese di TikTok.

Di solito Liu si riprende - da solo o con la moglie - mentre si allena con i ritmi incalzanti di “Compendium of Materia Medica” e altre canzoni del cantante e attore Jay Chou, suo grande amico. Con le sue “lezioni” - tutte seguitissime - sta contribuendo anche alla forma fisica dei suoi sostenitori.

Secondo Pu Zhengning, professore associato della SoutheastUniversity, la pandemia ha limitato l'accesso a palestre e centri di fitness, quindi la gente ha iniziato ad allenarsi in casa: i download di app a tema fitness sono aumentati rapidamente. Nei suoi video Will Liu propone semplici esercizi aerobici che non richiedano attrezzature professionali, dunque perfetti per essere svolti a casa.

Secondo un rapporto di Douyin di marzo, il numero di video di fitness postati nel 2021 è aumentato del 134%, mentre i follower di personal trainer sono aumentati del 208% rispetto all'anno precedente.

Wei Fang, studentessa della Shandong Normal University, ha perso 3,5 Kg in sette giorni, racconta. Will Liu è un po' l'artefice del ritrovato peso forma. “Sono seduta per la maggior parte del tempo, grazie a lui mi muovo un po' e quando fa il livestream mi sembra quasi di essere in palestra con gli amici”.