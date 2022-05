Gp di Monaco, partenza ritardata dopo il diluvio

E' partito alle 16.05 il Gran Premio di Monaco di Formula 1. La partenza della gara, in programma alle 15, era slittata a causa del diluvio sulle strade del Principato, poi il tentativo con due giri di formazione dietro la safety car, quindi la bandiera rossa e il rientro ai box dei piloti. La gara è ufficialmente iniziata con il giro numero 1 dei 77 previsti e i piloti in uscita dalla pit lane in fila dietro la safety car.

Stroll e Latifi dopo il primo giro sono andati a sbattere contro le barriere ricorrendo al pit stop.