Forniture gas: la Russia "rispetteremo gli obblighi contrattuali" e Snam "nessun rallentamento"

Nessun rallentamento nel sistema italiano sul fronte delle forniture di gas.

E' quanto si evince dai dati pubblicati sul sito di Snam. Al momento i flussi a Tarvisio sono in diminuzione rispetto a ieri ma sono compensati da un maggior afflusso a Passo Gries (da Nord), grazie all'interconnessione delle reti e alle varie fonti di importazione. Il sistema, in Italia, è bilanciato, la domanda è soddisfatta; proseguono anche le iniezioni di gas in stoccaggio.

In merito alla fornitura di gas "la Russia si impegna a rispettare gli obblighi contrattuali, li ha sempre adempiuti e intende adempierli in futuro". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, commentando la decisione presa da Kiev di interrompere il transito attraverso la stazione di misurazione del gas di Sokhranovka e la stazione di compressione di Novopskov a causa di “circostanze di forza maggiore”. Lo riporta Ria Novosti. "Finora non ci sono state notifiche o spiegazioni" da parte ucraina, ha aggiunto Peskov.

Nel frattempo, dopo un avvio in rialzo, il prezzo del gas sul mercato europeo si muove per ora piuttosto calmo oscillando poco sotto quota 100 euro al Megawattora, non lontano dalle quotazioni della chiusura di ieri. Dopo che il gestore del sistema di trasporto in Ucraina ha annunciato che fermerà il transito dal punto di ingresso di Sokhranivka a causa delle azioni delle forze di occupazione russe, sulla piazza di Amsterdam di riferimento per l'Europa il metano, sempre molto volatile, scambia attorno ai 98 euro al Mwh, restando per ora al di sotto della soglia psicologica dei 100 euro superata in avvio di seduta.