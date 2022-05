Foro Italico: esordio vincente per Sinner, batte Martinez e ora il derby con Fognini

Debutto con vittoria per Jannik Sinner che accede al secondo turno degli "Internazionali d'Italia", quinto Masters 1000 stagionale dotato di un montepremi 5.415.410 euro, in corso sulla terra rossa del Foro Italico a Roma.

Il 20enne azzurro, numero 13 del ranking e 10 del seeding, si è imposto in due set sullo spagnolo Pedro Martinez, n.40 Atp, con il punteggio di 6-4, 6-3.

Al secondo turno affronterà domani il ligure Fabio Fognini, in un match che mette in palio l'accesso agli ottavi di finale dove ad attendere uno dei due azzurri c'è il serbo Filip Krajinovic che ha battuto a sorpresa il russo Andrey Rublev, sesta testa di serie, per 6-2, 6-4.

Nel pomeriggio a prendersi la scena ci aveva pensato Novak Djokovic. Serve la semifinale per rimanere numero uno Atp e il serbo inizia vincendo il match numero 60 (su 70 giocati) al Foro Italico approdando così agli ottavi di finale del torneo romano, battendo in due set il russo Aslan Karatsev (6-3, 6-2). Al prossimo turno sfiderà il serbo Laslo Djere o lo svizzero Stan Wawrinka (che l'ha battuto in due finali di Slam).

Lo segue agli ottavi anche Denis Shapovalov: il canadese ha superato il georgiano Nikoloz Basilashvili in due set con il punteggio di 6-4, 7-6 (5). Approda agli ottavi anche il canadese Auger-Aliassime (numero 8) che ha la meglio in rimonta sullo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina in tre set con il punteggio di 4-6, 7-6 (2), 6-2.

Prima del successo di Sinner nella serata romana, anche la seconda giornata di gare si era rivelata poco produttiva per gli azzurri in gara agli Internazionali con le uscite di Luca Nardi, Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti. Il 19enne pesarese, n.201 del ranking e in tabellone con una wild card, si è arreso al britannico Cameron Norrie, n.11 Atp e nona testa di serie, vincente in due set con il punteggio di 6-4 6-4, in 1h32' di gioco. La 26enne tennista di Castelnuovo di Garfagnana, n.55 del ranking, si è arresa alla svizzera Jill Teichman, n.29 Wta e recente semifinalista a Madrid, con il punteggio di 6-3 6-2, in un'ora e 22 minuti di gioco. Stessa sorte per la 23enne romagnola di Villa Verucchio, n. 79 Wta, in tabellone con una wild card, eliminata 7-6 (4), 6-3 dalla colombiana Camila Osorio.

Superano il primo turno il bulgaro Dimitrov, l'argentino Schwartzman e il belga Goffin: il primo (prossimo avversario di Tsitsipas) batte 6-3, 6-4 il giapponese Nakashima; il secondo, numero 12, impiega tre set (6-2, 3-6, 7-6) per avere la meglio su Kecmanovic, mentre Goffin ha battuto il polacco Hubert Hurkacz, 11esima testa di serie, per 7-6 (8), 7-6 (2) e attende al prossimo turno il ventunenne Jenson Brooksby, numero 38 del mondo. Supera il primo turno anche lo statunitense John Isner che ha battuto l'argentino Francisco Cerundolo 6-4, 6-3 e che adesso sfiderà la terza forza del seeding, lo spagnolo Rafa Nadal.

Tra le donne, primo turno fatale per Jelena Ostapenko: la tennista lettone, testa di serie numero 11, si è arresa per 6-2 6-3 alla statunitense Lauren Davis. Buona la prima, invece, per Jessica Pegula: l'americana, 11esima forza del tabellone, ha piegato per 4-6 6-3 6-4 la russa Liudmila Samsonova.

Record di spettatori al Foro

Mai così tanta gente al Foro Italico per il tennis: gli Internazionali hanno battuto oggi, martedì 10 maggio, il record assoluto di spettatori in una singola giornata raggiungendo quota 34.406. Il primato precedente risaliva giovedì 16 maggio 2019, nell'ultima edizione del torneo prima della pandemia, ed era di 33.721 spettatori. "Siamo soltanto alla fine del primo turno e il primato di incasso assoluto è già stato ampiamente superato con 14.8 milioni di euro, un dato che migliora il totale dell'intero torneo 2019", fa sapere la Federtennis in una nota.