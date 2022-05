Forte scossa di terremoto di 6,5 gradi della scala Richter in Argentina

Non si segnalano per il momento né vittime né danni dopo la forte scossa di terremoto di 6,5 gradi Richter registrata la notte scorsa nella provincia argentina di Jujuy, ed avvertita chiaramente in varie zone del Cile settentrionale.

L'istituto Nazionale di Prevenzione Sismica argentino, l'Inpres, ha però messo in risalto la profondità della scossa, tra i 234 e 241 chilometri, che potrebbe aver attenuato gli effetti del terremoto di 6,5 gradi localizzato nelle vicinanze di San Antonio De Los Cobres. Poi ci sono state altre due repliche minori di assestamento alle 20,23 (3,3 gradi Richter) e alle 23,05 (3,1).

La scossa è stata avvertita anche in Cile, dove le autorità locali hanno escluso la possibilità di uno tsunami sulla costa pacifica.