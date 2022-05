Frena l'economia cinese, borse in calo

La settimana dei mercati è cominciata con i dati molto negativi sull'economia cinese. Ad aprile le vendite al dettaglio sono scese dell'11% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso; e la produzione industriale, che era attesa in lieve salita, è scesa del 2,90%, primo calo dal marzo del 2020. Sono le conseguenze del lockdown in varie città e soprattutto a Shanghai, lockdown che però proprio oggi vede un importante allentamento.

Le borse asiatiche hanno visto cali a Shanghai, -0,34%, e Shenzhen, -0,53%, quasi invariata Hong Kong (-0,05%), mentre in Giappone +0,45% per l'indice Nikkei di Tokyo.

Segno meno anche in Europa in avvio: dieci minuti dopo l'apertura a Milano -0,35% per l'indice Ftse Mib, dopo un bilancio positivo della scorsa settimana, +2,44%. Nel resto d'Europa Londra e Francoforte -0,60%, Parigi -0,90%.

Sono in ribsso anche i future che anticipano l'avvio nel pomeriggio nei mercati americani. Quello sul Dow Jones è in calo dello 0,5%, quello sul Nasdaq dell'1%.

Sul fronte energia, gas in calo dell'1,8% a quota 95,1 euro al megawattora. Sono giorni di forti oscillazioni: venerdì il prezzo era sceso di quasi il 10%, dopo il +11% di giovedì.

Lieve calo per il petrolio Brent: a quota 110 dollari al barile, -1,4% rispetto a venerdì.

Tra i titoli a Piazza Affari, maggiore rialzo per Interpump, +3,5% dopo la promozione a "buy" da parte degli analisti di Banca Akros. Seguono due titoli del comparto energia: Tenaris +1,4%, Snam +1,3%. Maggiori ribassi per Pirelli, -2,5%, Poste Italiane -1,90% e Telecom Italia -1,7%.