Confessa l'ex compagno di Romina De Cesare, la ragazza trovata morta ieri nella sua abitazione

È stato fermato con l'accusa di omicidio aggravato l'ex fidanzato di Romina De Cesare, di 36 anni, uccisa ieri a Frosinone. A condurre le indagini, coordinate dalle Procure di Frosinone e Latina, sono gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Frosinone e del Comando Carabinieri Stazione di Sabaudia, insieme con il Reparto Operativo, nucleo investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Latina. Le indagini sono partite dalla segnalazione dell'attuale compagno della vittima, insospettito dal fatto che la donna non dava più notizie dalla notte precedente: l'intervento della Squadra Mobile nell'abitazione ha portato alla scoperta del cadavere della 36enne, riverso al suolo, uccisa da diverse coltellate. Nel frattempo, i carabinieri di Sabaudia avevano notato aggirarsi sul litorale pontino in uno stato confusionale l'ex fidanzato della vittima con escoriazioni e graffi. Le indagini hanno portato alla luce una serie di contrasti tra la vittima e l'ex, accresciuti a seguito della nuova relazione della donna con un'altra persona. Ulteriori elementi a carico dell'ex fidanzato sono emersi oltre che dai graffi e dalle ecchimosi riscontrate dal medico legale anche da un block notes che l'uomo aveva in mano al momento del fermo, con probabili intenti suicidi. Una volta interrogato dai pubblico ministero di Frosinone e Latina, l'uomo ha ammesso la sua responsabilità per l'omicidio e l'intenzione di suicidarsi. Il fermo dovrà ora essere convalidato dal Tribunale di Latina.

Al momento del fermo, sul taccuino che aveva con se vi era scritta quella che sembrava già una confessione: “Non volevo ucciderla la Amo”. Da Frosinoneweb apprendiamo che l'uomo aveva provato a suicidarsi, prima strangolandosi, poi tagliandosi le vene ed infine gettandosi seminudo in mare. Le escoriazioni e graffi che aveva sul corpo potrebbero probabilmente essere stati causati dalla vittima nel tentativo di difendersi. Sempre dal sito leggiamo che avrebbe provato prima a strangolarla e poi le avrebbe inferto 15 coltellate. Sembra che l'uomo non riuscisse ad accettare la fine della loro storia ed il fatto che la vittima avesse un nuovo compagno.