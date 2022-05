Fumo di sigaretta, come sono cambiate le abitudini degli italiani durante la pandemia

Che preferiscano accendersi una «vecchia» sigaretta, «svapare» con quella elettronica o con uno dei dispositivi a tabacco riscaldato, i fumatori in Italia continuano a essere tanti. Poco meno di dieci milioni, secondo l’Istat. Un dato relativo al 2021, che con ogni probabilità contiene dunque anche quella quota in più di connazionali che ha iniziato a fumare durante i primi mesi della pandemia. O che ha ripreso l’abitudine, dopo averla abbandonata. Un’altra ripercussione negativa indotta dall’emergenza sanitaria, «visibile» anche nel frequente aumento di sigarette accese da chi ne era già un frequente consumatore. E che, in vista della Giornata mondiale contro il tabacco in programma come ogni anno il 31 maggio, pone un’ulteriore sfida al servizio sanitario. Potenziare i centri antifumo è ormai una necessità improcrastinabile, se si vuole evitare un eccesso di morti nei prossimi anni.

Fumo di sigaretta: come sono cambiate le abitudini durante il lockdown

Al contrario del trend decrescente registrato in media su scala globale, descritto in uno studio condotto dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) e apparso sulle colonne della rivista «eClinical Medicine», lungo lo Stivale la pandemia ha riacutizzato un’altra emergenza: quella del fumo di sigaretta. A certificarlo, i dati di una ricerca pubblicata su «Tobacco Control». Gli autori - coordinati da Giuseppe Gorini, epidemiologo dell’Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Ricerca Oncologica di Firenze - sono giunti a questa conclusione dopo aver esaminato i risultati di un’indagine condotta online nel corso del lockdown dell’inverno 2020 coinvolgendo oltre seimila adulti di età compresa tra 18 e 74 anni. Indagando le variazioni nell’abitudine al fumo di sigaretta, gli autori hanno scoperto che quasi 1 su 10 degli intervistati aveva acceso la prima sigaretta durante il periodo di «clausura». O ne aveva risentito incrementando l’abitudine al fumo. A patire le conseguenze della pandemia, soprattutto le donne. Un effetto contrario - con la riduzione o l’addio alle sigarette - è stato registrato soltanto nel 5,5 per cento degli intervistati. Tra loro, perlopiù fumatori occasionali e ragazzi: come confermato anche da un’altra ricerca condotta su una popolazione di universitari e pubblicata sull’«International Journal of Environmental Research and Public Health». Più in generale, il beneficio è stato visibile tra coloro che sono abituati a incrementare le boccate se in compagnia: condizione impossibile da registrare nel periodo compreso tra la metà di febbraio e l’inizio di maggio di due anni fa.

Ansia e depressione alla base dell'aumento dei fumatori

Segno che le restrizioni imposte dal Governo, se necessarie per contenere i contagi e gli effetti di Covid-19, hanno peggiorato lo stile di vita di buona parte degli italiani. Alla base, il peggioramento dello stato di salute mentale: della popolazione generale, ma soprattutto di chi già conviveva con problematiche psichiche. Su tutte, l'ansia e la depressione. Portatore di diversi benefici, lo smart working non sembra invece aver aiutato i fumatori. In ambiente domestico, rispetto a quanto sarebbe accaduto in ufficio, per loro è risultato infatti più semplice accendere una sigaretta ogni qual volta lo desideravano. Ma non solo. A essere aumentato, nel corso della prima fase della pandemia, è stato anche il numero degli utilizzatori di sigarette elettroniche e prodotti a tabacco riscaldato. A certificarlo lo stesso pool di ricercatori, in un altro studio pubblicato su «Scientific Reports». «Da questi risultati possiamo trarre due conclusioni. La prima: il fumo gioca un forte ruolo sociale tra i giovani e contrastarne l’immagine positiva che spesso si porta dietro in questo target di popolazione può contribuire a vedere calare il numero dei ragazzi che fumano. La seconda: servono risorse per potenziare gli interventi di disassuefazione, ricorrendo anche a campagne informative da portare avanti attraverso i social network e i nuovi media».

Sigarette più «care» per far calare il numero dei fumatori

Di fronte al tabacco - che rappresenta la prima causa evitabile di cancro, oltre che essere responsabile dell'insorgenza di altre malattie: in primis quelle cardiovascolari e respiratorie - occorre mettere in campo risorse diverse per determinare una riduzione del suo impatto sulla società. Tra queste, c'è anche l'aumento del costo dei prodotti che lo contengono. Un tema su cui da tempo punta l'attenzione la Fondazione Umberto Veronesi, appena rilanciato nel corso di un evento svoltosi all'Università Bocconi di Milano. «La tassazione è uno degli strumenti più efficaci per combattere il consumo di tabacco, soprattutto per dissuadere i giovani e i non fumatori in generale dall'uso del tabacco», ha spiegato Mike Morrisey, Chief Executive Officer della European Cancer Organization (ECO). I migliori esempi, in questo senso, giungono dal Regno Unito, dalla Francia, dall'Irlanda e dall'Islanda. Più indietro, invece, l'Italia. «Eppure un aumento del dieci per cento del prezzo porterebbe a una diminuzione del 4-5 per cento della domanda di sigarette».