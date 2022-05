Fumo di sigaretta: la Nuova Zelanda punta al divieto di fumo «a vita» per i nati dal 2009

La sfida più audace al fumo di sigaretta viene dalla Nuova Zelanda. Per eliminare il fumo di sigaretta, il Paese oceanico intende partire dai giovani: vietando di fatto loro la possibilità di iniziare a fumare durante l’adolescenza. Ovvero in quella fascia d’età in cui ancora oggi - complice anche l’arrivo sul mercato di altri prodotti: dalle sigarette elettroniche a quelle a tabacco riscaldato - si registra la maggior parte dei nuovi «ingressi» nella categoria dei fumatori. Nonostante una popolazione molto contenuta (268mila abitanti) e un numero di consumatori di sigarette in calo da anni (in dieci anni si è passati dal 18 al 9,5 per cento della popolazione), il governo spera così di poter poco alla volta vedere calare il numero dei decessi annui: fino a cinquemila unità. Un programma ambizioso ma che, puntando sul proibizionismo, non sta incontrando soltanto riscontri favorevoli.

La proposta di legge in discussione in Nuova Zelanda

Alla vigilia della Giornata mondiale contro il tabacco, la «questione neozelandese» è stata oggetto di un approfondimento da parte della rivista «The Lancet» . La proposta di legge - voluta dal partito laburista, che detiene la maggioranza assoluta in Parlamento - lascerebbe liberi gli attuali fumatori di continuare a comprare sigarette. Ma considerando che anno dopo anno aumenterebbe gradualmente l’età dei fumatori, alla fine tenderebbero a scomparire. Un’evoluzione che, secondo il governo, potrebbe far risparmiare da 5 a 25 miliardi di spesa sanitaria. Oltre al divieto di vendita legale di fumo di sigaretta, la legge prevede anche una riduzione del quantitativo di nicotina presente nelle sigarette e una netta riduzione degli esercizi commerciali che possono vendere prodotti di fumo: dagli attuali ottomila a cinque 500, a partire dal 2023. Previsti inoltre finanziamenti - per più di 36 milioni di dollari - ai centri per la cura del tabagismo. Un pacchetto di misure che, se approvato in toto, è destinato a rendere la Nuova Zelanda una delle nazioni con le leggi più restrittive in materia. Davanti soltanto il Bhutan, in cui le vendite di sigarette sono completamente vietate.

I possibili rischi legati al proibizionismo

La legge dovrebbe essere valida dal 2023. Così, una volta in vigore, le persone di 14 anni non potranno mai più acquistare legalmente tabacco. La proposta è stata accolta positivamente da quasi tutti gli esperti di salute pubblica. «La Nuova Zelanda ancora una volta guida il mondo, è davvero un punto di svolta», afferma Natalie Walker, direttore del Centro per la ricerca sulle dipendenze dell’Università di Auckland. Nel presentare il disegno di legge, il governo ha riconosciuto i possibili effetti sul mercato nero: attualmente alla base delle vendite di tabacco nel Paese per una quota prossima al dieci per cento. I più critici lo contestano anche per altre ragioni, a partire dalle mancate attenzioni nei confronti di adulti e anziani. Ovvero coloro che, fumando da più tempo, sono esposti anche a un rischio più alto di ammalarsi. Il piano è stato criticato da alcune parti anche in merito alla riduzione di nicotina nei prodotti, che potrebbe colpire più duramente le persone a basso reddito: chiamate eventualmente a fumare di più per accedere alla stessa dose. Senza trascurare il fallimento di diverse politiche proibizionistiche. Su tutte, quella contro l’alcol voluta dagli Stati Uniti all’inizio del secolo scorso. Il consumo di alcol inizialmente diminuì, per poi aumentare. E generare un aumento della pericolosità delle bande criminali e della corruzione dei pubblici ufficiali. Le difficoltà nell’acquisto delle bevande alcoliche determinò inoltre un aumento dei consumi di altre sostanze più facilmente accessibili: quali l’oppio, la marijuana e la cocaina.

Interesse da parte di diverse nazioni

Sono diversi i Paesi che guardano con interesse all’esperienza della Nuova Zelanda. Su tutti, la Malesia e Singapore: tra i primi a porre restrizioni al fumo nei luoghi pubblici. Quanto all’Europa, stando a quanto riportato da Chris McCall su «The Lancet», la Danimarca si sarebbe detta pronta a varare un piano simile a quello del Paese oceanico. Ma in questo caso, oltre ad avere un ok a livello nazionale, occorrerebbe verificare anche la fattibilità di una simile operazione in uno Stato dell’Unione Europea.