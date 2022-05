Gerusalemme, scontri ai funerali della giornalista di Al Jazeera Shireen Abu Akleh

Sono ore di tensione e scontri in Cisgiordania, tra feriti e minacce dalla Jihad islamica. A fare da miccia, i funerali previsti per la giornata di oggi di Shireen Abu Akleh, la giornalista di Al Jazeera uccisa durante uno scontro a fuoco due giorni fa nel campo profughi di Jenin.



Sulla dinamica della sua morte rimangono nettamente divise le versioni israeliane e palestinesi: per quest’ultimi si è sin da subito trattato di un omicidio a sangue freddo da parte dell’esercito antagonista.



L'esercito israeliano ha pubblicato oggi il risultato di un 'rapporto provvisorio' sulle circostanze della morte della reporter Shireen Abu Akleh e ha, invece, ribadito che ancora "non è possibile stabilire la origine dei fuoco che l'ha colpita". Il rapporto menziona due possibilità. La prima che sia stata raggiunta da un "fuoco massiccio, di centinaia di proiettili" indirizzato "in maniera non controllata" da miliziani palestinesi, da più angolazioni, verso veicoli militari israeliani in transito.

La seconda, che sia stata invece raggiunta da uno di alcuni proiettili sparati da un militare israeliano, dalla fessura all'interno di una jeep. Questi aveva mirato ad un "terrorista" che sparava raffiche verso la jeep. "Esiste la possibilità che la giornalista si trovasse vicino al terrorista. In quel momento, era a 200 metri dalla jeep". "

Per scegliere una delle due possibilità - ha affermato l'esercito israeliano- occorre compiere una perizia balistica professionistica sul proiettile estratto dal corpo della giornalista". Ma finora da parte palestinese è giunto solo un rifiuto, lamenta l'esercito israeliano che in questa circostanza è tornato ad esprimere rammarico per la morte della donna.